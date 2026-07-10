Una oportunidad única: El fotógrafo Martín Aurand visitará Morón

Este sábado 11 de julio a las 11, el fotógrafo Martín Aurand visitará Morón para brindar una charla abierta a la comunidad, un encuentro destinado a los y las interesadas en el arte de la fotografía y que deseen aprender más sobre la visión de uno de los grandes fotógrafos del territorio.





La actividad tendrá lugar en el espacio Villa Mecenas (Torres 618, Morón) y se dará en el marco del Seminario de Fotografía, coordinado por el docente Claudio Ricartes.





En cuanto a la obra de Aurand, desde el 2007 el fotógrafo recorre y documenta la obra de Francisco Salamone en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y vuelca ese registro en su sitio web Mondo Salamone y sus redes sociales.





Dentro de sus trabajos, también registra los paisajes y las localidades del interior bonaerense en su proyecto Pampaland, además de fotografiar parte del patrimonio arquitectónico porteño en Buenos Aires lobbies, Buenos Aires tanques y Obeliscodisco.





Por fuera del acto de tomar fotografías, Martín Aurand también trabaja digitalizando VHS, diapositivas y otros formatos analógicos. Además, es autor de los libros "Vistas de la pampa salamónica" y "Una excursión a la Pampa Bonaerense."





En el 2023, Aurand participó con sus fotografías en el libro "Ruta Salamone", publicado por Ediciones Bonaerenses, un material que reúne las miradas de cuatro autores y autoras que emprendieron sus caminos tras las huellas del ingeniero Francisco Salamone, quien proyectó y construyó obras municipales en casi cuarenta localidades de la provincia de Buenos Aires.





Para conocer aún más sobre el trabajo de Martín Aurand, es posible participar de la charla abierta que brindará el fotógrafo este sábado 11 de julio a las 11 en el espacio Villa Mecenas (Torres 618, Morón). La actividad es libre y gratuita y no requiere inscripción previa.