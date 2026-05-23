El Cine resiste en el Oeste: El Festival de Cine de El Palomar realizará una proyección especial

Este domingo 24 de mayo a las 21 se llevará a cabo en el Cine Teatro Helios una proyección especial del EPA CINE - Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar, una actividad cultural que será un símbolo de resistencia al ajuste y una apuesta a seguir disfrutando del cine.





El proyecto cultural tiene como objetivo descentralizar la difusión cinematográfica y crear un encuentro de exhibición audiovisual en el oeste del conurbano bonaerense, para que películas independientes puedan lograr un nuevo espacio de exhibición y así nuevos públicos.





El EPA CINE se viene realizando de manera consecutiva desde el 2016 pero, este año, debido a la falta de financiamiento, el evento tuvo que readaptarse al contexto.





Para no dejar a los aficionados y las aficionadas del cine sin la posibilidad de experimentar un encuentro dedicado al séptimo arte, desde la organización del Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar propusieron realizar una función especial con música en vivo.





La actividad tendrá lugar en el Cine Teatro Helios, en donde se proyectará "El gabinete del Dr Caligari", un clásico del expresionismo alemán dirigido por Robert Wiene que, en esta ocasión, estará acompañada por la música del ensamble El Juego Infinito.





"Será una noche inolvidable para celebrar el encuentro y mantener encendida la llama del festival", comentaron desde la organización del evento.





La cita es este domingo 24 de mayo a las 21 en el Cine Teatro Helios. Las entradas pueden conseguirse de forma online a través de la web del espacio o en la boletería del teatro de martes a sábados de 17:00 a 21:00 hs y los domingos de 17:00 a 20:00 hs.