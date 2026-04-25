Casa Museo María Elena Walsh: Últimos días para participar del primer concurso literario para jóvenes y adultos

La Casa Museo María Elena Walsh continúa recibiendo hasta el 30 de abril las inscripciones para el primer concurso literario para jóvenes y adultos, una iniciativa que busca fomentar la escritura y el ejercicio de la literatura, inspirada en el legado de la icónica cantautora argentina.





El certamen está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años y a personas adultas mayores de 18 años, quienes podrán participar en las categorías de cuento y poesía, con requisitos diferenciados según la franja etaria.





En el caso de la categoría juvenil, los cuentos deberán tener una extensión máxima de 5.000 caracteres. Para personas adultas, el límite será de 10.000 caracteres, y las obras podrán ser de temática libre o estar vinculadas a la obra de María Elena Walsh.





"María Elena Walsh entró en contacto con los libros desde pequeña gracias a su familia y sus maestras de escuela, que le abrieron la puerta a lo que en un futuro se convertiría en una vocación hecha profesión. A los 15 años, ya escribía prolíficamente y, dos años después, publicó su primer libro de poemas, que le valió un importante premio y múltiples reconocimientos", sostuvieron desde la Casa Museo MEW.





Respecto a la importancia de fomentar la escritura y la lectura desde temprana edad, desde la organización del concurso enfatizaron: "Siguiendo el legado de María Elena, la Casa Museo MEW creó este certamen con el fin de generar un espacio de promoción y difusión de la producción literaria juvenil y adulta", agregaron.





Originalmente, la propuesta literaria de la Casa Museo María Elena Walsh iba a permanecer abierta hasta inicios de abril pero, debido a la gran recepción del proyecto y la amplia convocatoria, desde el espacio cultural decidieron ampliar la iniciativa, permitiendo que todos y todas puedan enviar sus obras hasta el 30 de abril del 2026.





Por su parte, se destacó que el proceso de selección de los trabajos ganadores se desarrollará entre junio y agosto, mientras que la entrega de premios está prevista para agosto o septiembre del presente año.





Entre las bases y condiciones para participar del primer concurso literario organizado por la Casa Museo María Elena Walsh, se destaca que podrán formar parte todas las personas que vivan en la provincia de Buenos Aires y correspondan a los grupos etarios mencionados previamente.





Para conocer los requisitos específicos para el envío de obras, hay que acceder al siguiente enlace en donde se detallan los plazos, métodos y derechos.





Si querés participar del primer concurso literario organizado por la Casa Museo María Elena Walsh podés enviar tu obra hasta el 30 de abril del 2026.