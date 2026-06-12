Vendían droga con la fachada de una barbería en Villa Udaondo: tres detenidos

Tres hombres fueron detenidos acusados de utilizar una barbería como fachada para comercializar drogas en Villa Udaondo, Ituzaingó. Durante los operativos se incautó cocaína, marihuana y una réplica de arma de fuego.



El caso se inició a partir de denuncias sobre disturbios y una constante circulación durante la noche. Los investigadores detectaron que se realizaban ventas ilegales en un local comercial ubicado sobre la calle De La Tradición, entre Bermejo y La Pialada, y en una segunda propiedad sobre la calle Facundo, entre La Guitarra y Del Lazo.



El Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, autorizó los allanamientos para ambas propiedades. En los procedimientos fueron aprehendidos tres sujetos mayores de edad, conocidos en la zona bajo los alias de "El Negro", "Eze" y "Jona".



En el interior de los inmuebles, la Policía secuestró más de 200 dosis de cocaína ya dosificadas para su venta, sustancias compactas y elementos de fraccionamiento. También se incautaron 400 gramos de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una réplica de pistola Bersa 9 milímetros.

Los elementos secuestrados

La Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó, llevó adelante las tareas de inteligencia. Fue mediante seguimientos, fotografías y filmaciones que los efectivos lograron documentar las transacciones ilícitas e identificar a los responsables.



Los detenidos y el material probatorio quedaron a disposición de la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Morón, especializada en Narcotráfico. Del operativo también participó personal de la Comisaría de Las Cabañas y del Comando de Patrullas local.