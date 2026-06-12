"Paracone festeja": El espacio moronense celebrará un nuevo aniversario este fin de semana
Melina Alderete
Con una jornada para todos los gustos, este sábado el Espacio Cultural Comunitario del oeste celebrará sus cuatro años en el distrito.
Este sábado 13 de junio a partir de las 14 el Espacio Cultural Comunitario Paracone celebrará sus cuatro años en el distrito con una jornada para toda la familia.
La casona, ubicada en Rawson y Constituyentes, fue recuperada por el Municipio de Morón para el disfrute de los vecinos y las vecinas y tiene como objetivo poner en valor la memoria histórica patrimonial y la vinculación con el territorio con una mirada comunitaria y colectiva, a través de diferentes propuestas.
Entre ellas, se destacan diversas actividades relacionadas con el arte y la tecnología, la sustentabilidad y el ambiente, la diversidad cultural, la inclusión, las políticas de género y diversidad.
En esta ocasión, el Espacio Paracone conmemorará un nuevo aniversario junto a los y las moronenses con un fin de semana a puro arte y cultura del barrio y para el barrio.
A partir de las 14 de este sábado, los vecinos y las vecinas podrán acercarse a disfrutar de la acción colectiva de los talleres dictados en el espacio cultural moronenses, además de una feria de arte gráfico y un buffet a precios populares.
"Queremos encontrarnos, compartir y disfrutar de todo lo que sucede en este espacio construido junto a la comunidad", destacaron desde Paracone respecto del evento de este fin de semana.
Hacia el fin de la jornada, habrá un cierre musical que estará a cargo de la banda Terrores Nocturnos, que se presentará en vivo para el deleite de los y las asistentes.
La cita es este sábado 13 de junio a partir de las 14 en el Espacio Cultural Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte).