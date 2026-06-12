"Paracone festeja": El espacio moronense celebrará un nuevo aniversario este fin de semana

Este sábado 13 de junio a partir de las 14 el Espacio Cultural Comunitario Paracone celebrará sus cuatro años en el distrito con una jornada para toda la familia.

La casona, ubicada en Rawson y Constituyentes, fue recuperada por el Municipio de Morón para el disfrute de los vecinos y las vecinas y tiene como objetivo poner en valor la memoria histórica patrimonial y la vinculación con el territorio con una mirada comunitaria y colectiva, a través de diferentes propuestas.

Entre ellas, se destacan diversas actividades relacionadas con el arte y la tecnología, la sustentabilidad y el ambiente, la diversidad cultural, la inclusión, las políticas de género y diversidad.

En esta ocasión, el Espacio Paracone conmemorará un nuevo aniversario junto a los y las moronenses con un fin de semana a puro arte y cultura del barrio y para el barrio.

A partir de las 14 de este sábado, los vecinos y las vecinas podrán acercarse a disfrutar de la acción colectiva de los talleres dictados en el espacio cultural moronenses, además de una feria de arte gráfico y un buffet a precios populares.

"Queremos encontrarnos, compartir y disfrutar de todo lo que sucede en este espacio construido junto a la comunidad", destacaron desde Paracone respecto del evento de este fin de semana.

Hacia el fin de la jornada, habrá un cierre musical que estará a cargo de la banda Terrores Nocturnos, que se presentará en vivo para el deleite de los y las asistentes.

La cita es este sábado 13 de junio a partir de las 14 en el Espacio Cultural Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte).