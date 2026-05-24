Luquitas Rodríguez en la UNLaM: Todo sobre la charla del streamer y humorista

El próximo jueves 28 de mayo a las 14:30, el reconocido streamer y humorista, Luquitas Rodríguez brindará una charla en la sede San Justo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), un encuentro ideal para fanáticos y aficionados del mundo del streaming, el deporte y el humor.





Con formación en periodismo deportivo, un humor rápido y vivaz, y una gran capacidad de adaptación a los cambios de la tecnología y la comunicación, Rodríguez supo hacerse un nombre en el streaming y las redes sociales, en donde alcanzó una gran popularidad en la pandemia y la sigue manteniendo hasta el día de hoy.





A partir de sketch humorísticos realizados junto a Roberto Galati, la incursión en el mundo del stand up y su participación en Vorterix con el programa "Paren La Mano", en donde comparte aire con Alfredo Montes de Oca y Germán Beder, Luquitas Rodríguez logró ganarse un lugar en el corazón del público, que lo sigue fielmente en cada uno de sus proyectos laborales.





Uno de ellos es el conversatorio que brindará la semana que viene en el Teatro Universidad de la UNLaM, una jornada en la que Rodríguez compartirá con los y las asistentes diversas anécdotas sobre streaming, fútbol, boxeo y mucho más.





La actividad está organizada por el área de Artes y Medios de la UNLaM y, además, podrá disfrutarse de manera online a través del streaming en vivo de la Casa de Altos Estudios, llamado "Primera Generación".





Para quienes deseen participar de manera presencial de la charla de Luquitas Rodríguez en la UNLaM el próximo jueves 28 de mayo a las 14:30 en el Teatro Universidad, es necesario canjear la entrada libre y gratuita por un alimento no perecedero en la boletería del Teatro.