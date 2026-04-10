“Noche de juegos”: Este fin de semana vuelve la propuesta lúdica para todas las edades en El Transformador

"Jugando no sólo somos más felices, también nos damos un momento de encuentro y de pensarnos desde otros ángulos", sostienen desde El Transformador, el espacio cultural y comunitario de Haedo que apuesta a la construcción desde el barrio y para el barrio, haciendo foco en los feminismos, las diversidades y las niñeces.





Con esas premisas como bandera, El Transformador realizará una nueva edición de "Noche de juegos" este viernes 11 de abril de 21 a 00 en la sede del espacio.





La propuesta, abierta a la comunidad y destinada a todas las edades, contempla el compartir entre vecinos y vecinas distintos juegos de mesa, como el mini ping-pong, un jenga gigante, tiro al blanco, metegol, pincha paf, además de juegos competitivos, cooperativos, de estrategia, de palabras, de velocidad visual, de equilibrio, y muchos más.





La actividad de este fin de semana contará con la participación de "Ludoneta", una iniciativa de gestión y coordinación de encuentros de juegos y recreación que ya ha recorrido distintos parques, escuelas, centros culturales y espacios públicos, acercando a la gente la oportunidad enorme de aprender jugando.







Un espacio con historia y corazón



El Transformador nació a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.





Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.

El Transformador surgió a inicios de los 2000 con la idea de convertirse en un espacio de encuentro para los vecinos y las vecinas del eoste.









Para seguir apostando a la construcción en comunidad, este fin de semana El Transformador será la sede de un encuentro lúdico para todas las edades. Su clásica "Noche de juegos" se realizará en la sede de Haedo, ubicada en Caseros al 200. La actividad es apta para todo público y, como bromean desde el espacio comunitario, está destinada a “gente de 11 hasta 111 años”.







Para participar de la "Noche de juegos" de El Transformador no es necesario realizar ninguna inscripción previa. Solo hay que reservar tu lugar por mensaje privado. La actividad es "al sobre" y requiere abonar un bono de colaboración de $7.000 por persona (no excluyente).