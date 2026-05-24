Incendio en una fábrica de madera en Hurlingham: tuvieron que pedir refuerzos a otros distritos

Las llamas consumieron las instalaciones de una fábrica de madera ubicada en Hurlingham, tras un siniestro que demandó un intenso operativo de emergencia. Pese a la magnitud de las llamas y la alta combustibilidad del lugar, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni heridos, dejando como saldo únicamente daños materiales.

Alerta y rápido despliegue

El hecho se desencadenó en la intersección de la Avenida Roca y la calle Paso Morales. Efectivos de la Comisaría 3ra de Hurlingham advirtieron el inicio del foco ígneo en el establecimiento maderero e irradiaron el alerta inmediato para convocar a los bomberos.



En cuestión de minutos, se montó un gran operativo en el lugar encabezado por el Cuartel Central H37. Las tareas de contención y extinción del fuego estuvieron bajo la coordinación del subcomandante Néstor Gómez.

Esfuerzo conjunto y peritajes

Dada la complejidad del incendio, el operativo requirió apoyo de otras jurisdicciones. Al trabajo de los bomberos locales se sumaron de manera urgente dotaciones de refuerzo provenientes de los partidos vecinos de Tres de Febrero y San Miguel.



Gracias al esfuerzo conjunto de los distintos cuarteles, los bomberos lograron sofocar el fuego por completo. Tras asegurar el perímetro, se constató que no hubo personas lesionadas, aunque el establecimiento sufrió importantes pérdidas materiales.



Tras controlar la emergencia, la UFI N° 3 de Morón tomó intervención en el caso y ordenó las diligencias y peritajes de rigor en el lugar para determinar las causas que originaron el incendio.