La AFA apoyará a loa municipios bonaerenses que quieran trasmitir los partidos de la Selección

El inicio de una nueva Copa del Mundo se acerca y esto se empieza a palpitar en los diferentes barrios. En una cumbre que mezcló pasión futbolera y gestión municipal, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, encabezó un encuentro clave en el predio del Ceamse con diversos jefes comunales de la provincia.



El objetivo principal de la reunión fue reeditar el exitoso modelo de acompañamiento masivo que se vivió en las plazas del conurbano durante Qatar 2022. En este sentido, Tapia confirmó que la máxima entidad del fútbol argentino brindará respaldo institucional a los municipios bonaerenses que deseen organizar eventos públicos para transmitir los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.





"Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista", destacó el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.



Para los vecinos de nuestra región, la noticia resonó particularmente por la presencia del intendente de Morón, Lucas Ghi, quien fue parte del encuentro y de la foto oficial. Esto invita a pensar que el partido de Morón contaría con un "fan fest" durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 para que los vecinos disfruten en familia de los partidos de la Selección Argentina.



Es importante destacar también la presencia de otros intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Fernando Moreira (San Martín), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas), Eva Mieri (Quilmes) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).