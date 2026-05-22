El Mercado Municipal de Morón cumple tres años y lo celebra con los vecinos

Desde su inauguración, el Mercado Municipal de Morón logró convertirse en una parada obligada y en uno de los puntos de referencia más fuertes de la zona a la hora de buscar precios accesibles y cuidar el bolsillo. Para celebrar su consolidación y el vínculo construido con la humanidad, el espacio organizó una jornada festiva por su tercer aniversario.



El evento se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, a partir de las 14:00hs, en el predio ubicado en Av. Presidente Perón 3883 (El Palomar). Según detallaron desde la organización, la propuesta está pensada para que las familias se acerquen a compartir un momento ameno.





Durante la tarde, quienes visiten el mercado podrán disfrutar de chocolate caliente y el tradicional corte de torta para cantar el "feliz cumpleaños". Además, los comerciantes han preparado sorteos, promociones especiales y distintas sorpresas para agasajar a quienes habitualmente concurren a este espacio.



A través de sus redes sociales, desde el Mercado Municipal de Morón aprovecharon para enviar un cálido mensaje a la comunidad: "gracias a cada vecino y vecina que nos sigue eligiendo todos los días y nos acompaña en el crecimiento desde el primer momento".