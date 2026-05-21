21 de may. de 2026
Ituzaingó

Fin de semana largo en Ituzaingó con la Fiesta Patria como protagonista

Diario La Ciudad

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Una fiesta popular en la que los ituzainguenses podrán disfrutar de música y danza tradicional, feria de microemprendedores, actividades recreativas, pastelitos, chocolate caliente y mucho más. 

Fin de semana largo en Ituzaingó con la Fiesta Patria como protagonista
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El Municipio de Ituzaingó informa las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán este fin de semana, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las mismas son con entrada libre y gratuita y se suspenden por lluvia. 

Programación completa

Viernes 22/05

14 a 17 hs - Playones deportivos (Pringles 2935)

Pedacito de Patria - Traé tu equipo de mate para compartir la merienda

16:30 hs - Peatonal Eva Perón 848 

Jornada Integral de Concientización en el Mes de la Celiaquía. Charlas, talleres, cocina sin TACC en vivo, show músical, stands informativos y feria de productos aptos celíacos.

18 hs - Unidad de Gestión Municipal Sur (Olivera 2160)

Inauguración de Muestra de Arte “Gravitar” de Gabriela Bardo

Sábado 23/05

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Patio de Folklore

Domingo 24/05 

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldosón de Tango

Lunes 25/05

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Celebración por el 25 de Mayo: “Cuando el encuentro se hace revolución”.

Una fiesta popular en la que los ituzainguenses podrán disfrutar de música y danza tradicional, feria de microemprendedores, actividades recreativas, pastelitos, chocolate caliente y mucho más. 

Feria Club Artesanal: Gastronomía, artesanías, música y más.

Viernes  22/05 - 17 a 00 hs.

Sábado 23/05 - 12 a 00 hs.

Domingo 24/05  - 12 a 23 hs.

Barrio Procrear (El Tirador 451)

Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:

“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti - Galería Municipal de Arte (Soler 217)

Museo de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

(+) Más información: en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 hs. 

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