Fin de semana largo en Ituzaingó con la Fiesta Patria como protagonista
Diario La Ciudad
Una fiesta popular en la que los ituzainguenses podrán disfrutar de música y danza tradicional, feria de microemprendedores, actividades recreativas, pastelitos, chocolate caliente y mucho más.
El Municipio de Ituzaingó informa las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán este fin de semana, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las mismas son con entrada libre y gratuita y se suspenden por lluvia.
Programación completa
Viernes 22/05
14 a 17 hs - Playones deportivos (Pringles 2935)
Pedacito de Patria - Traé tu equipo de mate para compartir la merienda
16:30 hs - Peatonal Eva Perón 848
Jornada Integral de Concientización en el Mes de la Celiaquía. Charlas, talleres, cocina sin TACC en vivo, show músical, stands informativos y feria de productos aptos celíacos.
18 hs - Unidad de Gestión Municipal Sur (Olivera 2160)
Inauguración de Muestra de Arte “Gravitar” de Gabriela Bardo
Sábado 23/05
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Patio de Folklore
Domingo 24/05
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Baldosón de Tango
Lunes 25/05
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Celebración por el 25 de Mayo: “Cuando el encuentro se hace revolución”.
Una fiesta popular en la que los ituzainguenses podrán disfrutar de música y danza tradicional, feria de microemprendedores, actividades recreativas, pastelitos, chocolate caliente y mucho más.
Feria Club Artesanal: Gastronomía, artesanías, música y más.
Viernes 22/05 - 17 a 00 hs.
Sábado 23/05 - 12 a 00 hs.
Domingo 24/05 - 12 a 23 hs.
Barrio Procrear (El Tirador 451)
Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:
“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti - Galería Municipal de Arte (Soler 217)
Museo de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).
(+) Más información: en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 hs.