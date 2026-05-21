Fin de semana largo en Ituzaingó con la Fiesta Patria como protagonista

El Municipio de Ituzaingó informa las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán este fin de semana, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las mismas son con entrada libre y gratuita y se suspenden por lluvia.



Programación completa



Viernes 22/05



14 a 17 hs - Playones deportivos (Pringles 2935)



Pedacito de Patria - Traé tu equipo de mate para compartir la merienda



16:30 hs - Peatonal Eva Perón 848



Jornada Integral de Concientización en el Mes de la Celiaquía. Charlas, talleres, cocina sin TACC en vivo, show músical, stands informativos y feria de productos aptos celíacos.



18 hs - Unidad de Gestión Municipal Sur (Olivera 2160)



Inauguración de Muestra de Arte “Gravitar” de Gabriela Bardo



Sábado 23/05



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Patio de Folklore



Domingo 24/05



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Baldosón de Tango



Lunes 25/05



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Celebración por el 25 de Mayo: “Cuando el encuentro se hace revolución”.



Una fiesta popular en la que los ituzainguenses podrán disfrutar de música y danza tradicional, feria de microemprendedores, actividades recreativas, pastelitos, chocolate caliente y mucho más.



Feria Club Artesanal: Gastronomía, artesanías, música y más.



Viernes 22/05 - 17 a 00 hs.



Sábado 23/05 - 12 a 00 hs.



Domingo 24/05 - 12 a 23 hs.



Barrio Procrear (El Tirador 451)



Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:



“Muestra Rodante” de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti - Galería Municipal de Arte (Soler 217)



Museo de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).



(+) Más información: en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 hs.