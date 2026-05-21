Ituzaingó es Orgullo: Llega la tercera edición del Consejo Contra la Discriminación

Este viernes 22 de mayo a partir de las 17:30 se llevará a cabo en Ituzaingó la tercera edición del Consejo Contra la Discriminación, una iniciativa organizada por la Comisión del Orgullo del distrito y que tendrá lugar en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó (Mariano Acosta 144).





El espacio del Orgullo ituzainguense realiza diversas actividades en el oeste y el distrito para promover la igualdad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+.





En esta oportunidad, organizaron el Consejo Contra la Discriminación de Ituzaingó, que se realizará en el marco del Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, una efeméride que se conmemora cada 17 de mayo luego de que la OMS, en 1990, decidiera eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.





"Esta actividad no se limita a ser una instancia de denuncia, es una acción de presencia en el espacio público, donde alzamos nuestras voces, compartimos demandas y acercamos propuestas con un objetivo claro: impulsar transformaciones reales y concretas en nuestro territorio", sostuvieron desde Orgullo Ituzaingó respecto de la jornada de este fin de semana.





El Consejo Contra la Discriminación se realiza en Ituzaingó de manera anual desde el 2024 y se presenta como una oportunidad para generar un espacio donde distintas personas y organizaciones de la comunidad LGBT+, personas con discapacidad, vejeces y aliados pueden reunirse para colocar en el debate público las situaciones de discriminación a las que están expuestas a diario.





Asimismo, gracias a la articulación con integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, la Comisión del Orgullo del distrito logró que la creación del Consejo Contra la Discriminación sea reconocida por la Ordenanza Municipal Nº6395.





Por otra parte, desde la organización de la jornada, destacaron la participación de distintos espacios de Ituzaingó, en pos de promover la actividad colectiva: "Entendemos que la lucha por una sociedad más justa e igualitaria es imposible sin adoptar una perspectiva interseccional, por lo que también serán parte del evento distintos actores que contribuyen a la lucha contra la discriminación en nuestro distrito y alrededores", comentaron.





La cita para participar de la tercera edición del Consejo Contra la Discriminación, organizada por Orgullo Ituzaingó, es este viernes 22 de mayo a las 17:30 en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó (Mariano Acosta 144).