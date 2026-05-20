Hurlingham apuesta por la salud: El municipio reforzó la atención por enfermedades respiratorias

Esta semana, el Municipio de Hurlingham anunció una serie de medidas abocadas a cuidar la salud de los vecinos y las vecinas en la época de auge de las enfermedades respiratorias.

Se trata de dos iniciativas que tendrán un impacto directo en los niños y niñas del distrito y sus familias.

A través de sus redes sociales, el intendente de Hurlingham, Damián Selci celebró las medidas con el mensaje: "Seguimos trabajando en lo importante, que es la salud para vos y tu familia".

Según destacó la Secretaria de Salud del municipio, la primera de las medidas es la ampliación del horario de atención de telemedicina pediátrica, que ahora funcionará las 24 horas para que los vecinos y las vecinas puedan realizar sus consultas y despejar sus dudas desde la comodidad de sus hogares.

Esto permitirá brindar un servicio de respuesta rápida ante las emergencias, además de descomprimir las guardias presenciales en los espacios de salud.

La otra medida tiene que ver con la atención farmacéutica: A partir de esta semana, se podrá retirar los medicamentos necesarios en un horario extendido que funcionará de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas; y los sábados, domingos y feriados de 08:00 a 14:00.

Ambas propuestas municipales buscan potenciar el cuidado de los vecinos y las vecinas de Hurlingham, especialmente en la época fría que afecta a los grupos más vulnerables.