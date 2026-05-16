Diversidad en Hurlingham: Este fin de semana llega un festival orgulloso al oeste

Este sábado 16 de mayo a partir de las 18, Hurlingham será la sede de un encuentro que celebrará la diversidad, la lucha y el respeto.





Se trata del festival Diversidad, una iniciativa que tendrá lugar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396) y que contará con charlas y conversatorios abiertos al público, música en vivo, poesía y más.





La propuesta cultural y diversa se realizará en el marco del Día Mundial de Respeto a al Diversidad Sexual e Identidades de Género, conmemorado cada 17 de mayo debido a que en esa fecha, pero en 1990, la OMS retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.





"Te invitamos a compartir una jornada con lecturas, charlas, presentación de libros y feria", comentaron desde la organización del evento.





Según el cronograma oficial, las actividades iniciarán hacia las 18 y contemplarán distintos bloques culturales, como un espacio de "Lecturas diversas", en el que participarán lxs escritorxs Natalia Iñíguez, Guadalupe Zenobi y Adeline.





Más hacia la tarde se dará inicio al conversatorio "Contra el odio y las barreras", una charla sobre diversidad y discapacidad, a cargo de Guadalupe Bargiela.





Además, durante el evento se realizará la presentación del libro de Lucas Fauno, titulado "Nadie te enseña a ser puto". Y, por último, habrá un cierre musical a cargo de DJ Galga.





La cita es este sábado 16 de mayo a las 18 en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396, Hurlingham). Las entradas se adquieren de forma online en el sitio de Cultura del Municipio.