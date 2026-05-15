Conectando oportunidades: La Agencia de Empleo de Morón ofrecerá asesoría para empleadores y trabajadores locales

Esta semana, el Municipio de Morón anunció que la Agencia de Empleo del distrito brindará un servicio de intermediación laboral entre trabajadores y trabajadoras del territorio y distintos empleadores locales, con el objetivo de seguir apostando a la producción moronense.





El servicio es totalmente gratuito para ambas partes y está abierto a la comunidad local, ofreciendo distintas propuestas para impulsar el trabajo en el distrito. De este modo, la comuna moronense busca conectar oportunidades y potenciar la economía de los vecinos y las vecinas.





La propuesta está dirigida hacia aquellas personas que están buscando trabajo o, en el caso de los y las comerciantes, necesitan encontrar personal.





Dentro de los servicios que ofrece la Agencia de Empleo de Morón en calidad de intermediaria laboral, se destacan la elaboración del CV, el acceso a programas de empleo, búsqueda, difusión y preselección de perfiles, la posibilidad de integrar la base de datos del distrito para futuras búsquedas de trabajo y de recibir orientación ocupacional orientada al empleo autogestivo.





Por la parte del empleador, el área de Empleo moronense acompañará durante el proceso de difusión de la convocatoria, ajustará el perfil laboral para el puesto a cubrir, ofrecerá asistencia con las entrevistas y preselección de postulantes y brindará asesoramiento sobre legislación laboral y programas de empleo vigentes.





Para solicitar más información sobre los servicios de intermediación laboral de la Agencia de Empleo del Municipio de Morón es posible contactarse al WhatsApp: 1155044702 o por correo electrónico a: agenciadeempleo@moron.gob.ar.





También es posible acercarse de forma presencial a la sede de la Agencia, ubicada en José de San Martín al 471, de lunes a viernes de 9 a 14.