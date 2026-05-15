Así será el estadio de Dallas donde jugará “La Scaloneta”

La FIFA mostró las obras realizadas en el AT&T Stadium de Arlington, una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo, donde jugará Argentina ante Austria y Jordania.



La organización presentó ayer el renovado AT&T Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, donde la Selección Argentina jugará dos de sus encuentros de la Copa del Mundo.



El detalle que más llamó la atención fue el nuevo césped natural instalado especialmente para el Mundial: fue cultivado en Colorado y trasladado más de 1000 kilómetros hasta Texas para recibir a Lionel Messi y al equipo de Lionel Scaloni.



Durante una recorrida organizada para medios internacionales, las autoridades del estadio explicaron que el nuevo campo de juego fue desarrollado por la empresa Precision Turf y preparado especialmente para cumplir con las exigencias técnicas de la FIFA.

La Selección Argentina jugará dos veces en ese escenario: primero frente a Austria, el lunes 22 de junio, y luego contra Jordania, el sábado 27.



La repetición de sede representa una ventaja logística importante para el cuerpo técnico.



Menos traslados, menor desgaste físico y mayor previsibilidad para organizar entrenamientos, descansos y recuperación en un torneo corto en el que cada detalle puede marcar diferencias.

Dallas también mantiene una relación particular con la historia argentina en los Mundiales.



Durante Estados Unidos 1994, la ciudad recibió seis encuentros, aunque en aquel momento la sede fue el histórico Cotton Bowl.



Allí se produjo uno de los capítulos más traumáticos del fútbol argentino: la caída 2 a 0 frente a Bulgaria pocos días después del doping positivo de Diego Maradona que sacudió al Mundial y al país.