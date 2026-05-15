Con 22 años, Gerónimo de Arma será el nuevo presidente de la UCR de Merlo

La Unión Cívica Radical (UCR) del partido de Merlo oficializó su nueva conducción partidaria y dio paso a una etapa marcada por la renovación interna y el protagonismo juvenil. El partido local presentó, en el marco del acuerdo de unidad alcanzado por el radicalismo bonaerense, una lista única que integró a todos a los distintos sectores internos y colocó a Gerónimo de Arma como nuevo presidente del comité merlense.



Es así como Gerónimo de Arma, con tan solo 22 años, se convertirá en uno de los presidentes partidarios más jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires. Esta decisión es el reflejo de un proceso de recambio generacional que viene atravesando el histórico partido tanto a nivel provincial como en el partido de Merlo.



La conformación de la nueva conducción se dio luego del cierre de la interna bonaerense del radicalismo, que terminó con el acuerdo que llevó a Emiliano Balbín al frente del partido en la provincia de Buenos Aires. En Merlo, el consenso permitió reunir en una misma lista a sectores referenciados en el ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse; el senador bonaerense Maximiliano Abad; Evolución Radical, espacio conducido por el diputado nacional Martín Lousteau; y dirigente vinculados al ex vicegobernador Daniel Salvador.





La nueva mesa de conducción estará integrada por Erica Severino en la vicepresidencia, Ignacio Galeano en la secretaría general y Aníbal Ledesma al frente de la tesorería. Esta renovación alcanzó también a la Juventud Radical de Merlo, que tendrá como presidente a Santiago Cabello. Por su parte, Pilar Valdéz ocupará la vicepresidencia y Franco Chacón asumirá la secretaría general.



Diferentes sectores del radicalismo merlense destacaron lo mismo: este nuevo esquema representa un cambio generacional real y una etapa de renovación política dentro del partido.