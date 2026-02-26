Buscan a dos prófugos por la muerte de un colaborador de Midland en Ituzaingó

En la madrugada del 19 de febrero, Jorge Payare, colaborador de Midland, murió desangrado en Ituzaingó tras ser perseguido con palos y piedras por Jonathan Suasnavar Gallucci y Lautaro Varela. El hostigamiento obligó a la víctima a saltar una reja para salvar su vida, sufriendo un corte profundo en la pierna que resultó fatal. Ambos agresores están prófugos y la Justicia los busca por homicidio en ocasión de robo.



El hecho se desencadenó cerca de las 3:30 horas en las calles Beltrán y Caaguazú. Según la reconstrucción judicial, Jorge Payare y Jonathan Blanco caminaban de manera pacífica de regreso a sus domicilios en la localidad de Libertad. Payare llevaba puesta una remera y una gorra del Club Atlético Ferrocarril Midland.



En ese momento, fueron interceptados por dos sujetos, identificados como hinchas del Club Atlético Ituzaingó, quienes armados con palos y piedras iniciaron una persecución violenta. Con el objetivo de robarles y lastimarlos, los agresores los corrieron bajo la amenaza: "¡Ustedes son del Midland, qué hacen por acá, están regalados!".



En medio de la desesperada huida, Blanco logró perder de vista a los atacantes. Sin embargo, Payare intentó refugiarse trepando la reja perimetral de una vivienda ubicada en la calle Caaguazú al 2400. Durante esa maniobra el joven se clavó uno de los filos de hierro en el muslo izquierdo.



La herida le seccionó la arteria femoral, provocándole una hemorragia masiva. Pese a que los vecinos llamaron rápidamente al 911 y la víctima fue trasladada al hospital más cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un shock hipovolémico.

Prófugos, evidencias y una severa advertencia

La investigación quedó en manos de la UFI N° 1 descentralizada de Ituzaingó, que trabaja de manera conjunta con la secretaría a cargo del Dr. Matías Escriña, la SubDDI de Ituzaingó y la Secretaría de Seguridad local.



Tras las primeras pesquisas, la Justicia logró identificar a los dos presuntos agresores: Jonathan Ezequiel Suasnavar Gallucci (35), alias "Koky", y Lautaro Caín Varela (21).



Fuentes ligadas al expediente confirmaron que, para la fiscalía, el caso se encuentra "resuelto". Si bien los allanamientos realizados en los domicilios de los sospechosos arrojaron resultados negativos respecto a sus detenciones, los efectivos lograron secuestrar evidencias consideradas clave para la causa.



Actualmente, tanto Suasnavar Gallucci como Varela se encuentran en calidad de prófugos, con pedido de captura del Juzgado de Garantías N° 1. En este contexto, los investigadores solicitan a la comunidad que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a la línea 911.



A su vez, desde la fiscalía lanzaron una dura advertencia para el entorno de los acusados: cualquier persona que les brinde resguardo o facilite su ocultamiento enfrentará cargos por "encubrimiento agravado", un delito que conlleva penas de prisión de cumplimiento efectivo.