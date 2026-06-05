El emotivo mensaje de Pablo Descalzo para despedir al Indio Solari

El rock nacional y, muy especialmente, la zona oeste del conurbano bonaerense se vistieron de luto este viernes. La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari, el mítico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, generó una profunda conmoción en todo el país, pero caló hondo en el partido de Ituzaingó, lugar que el artista había elegido desde hacía décadas como su refugio en el mundo.



A los 77 años, el músico -que batallaba contra la enfermedad de parkinson desde hacía ya un tiempo- fue hallado sin vida en las primeras horas de la mañana, en las inmediaciones de la pileta climatizada de su residencia en Parque Leloir. Este utilizaba habitualmente este espacio de su hogar, para aliviar los intensos dolores corporales propios de la condición que padecía.

El mensaje del intendente de Ituzaingó: "Fue la voz de una parte de la Argentina"





El impacto de la pérdida repercutió de inmediato en la comunidad local y en el arco político del distrito. El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, utilizó sus redes sociales para expresar el dolor del pueblo del oeste ante la perdida de uno de sus vecinos más ilustres.

El Indio Solari fue mucho más que un músico: fue la voz de una parte de la Argentina que encontró en sus canciones identidad, pertenencia y rebeldía. Su legado seguirá vivo en cada generación que haga suyas esas historias. Acompañamos a su familia y a su pueblo ricotero. pic.twitter.com/mCxAeoduBt — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) June 5, 2026





A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el jefe comunal compartió unas sentidas palabras institucionales para despedir al ídolo popular: "El indio solari fue mucho más que un músico: fue la voz de una parte de la Argentina que encontró en sus canciones identidad, pertenencia y rebeldía. Su legado seguirá vivo en cada generación que haga suyas esas historias. Acompañamos a su familia y al pueblo ricotero".