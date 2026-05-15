Una influencer destacó que las mejores pastas están en Ituzaingó

El polo gastronómico de Parque Leloir no para de crecer y, esta vez, el rugido de los motores de la Avenida Martín Fierro se vio opacado por el tintineo de los cubiertos. La reconocida influencer @comer.ba, una autoridad en el radar de bodegones y restaurantes porteños, aterrizó en nuestras tierras con una premisa audaz: las mejores pastas de Buenos Aires no están en Palermo ni en la calle Corrientes, sino aquí, en el corazón de Ituzaingó.





La "joyita" en cuestión es Padella Trattoria, ubicada en Martín Fierro 3290. Según el reporte que rápidamente se volvió viral en redes sociales, la experiencia en este rincón del Oeste redefine lo que conocemos como "pasta casera".





Lo que destaca la crítica no es solo el sabor, sino el oficio. En Padella, el proceso es artesanal: cada cinta, cada relleno y cada pliegue de masa se realiza a mano, algo que se siente en la textura y el alma de cada plato.

"Las pastas de este lugar están a otro nivel... son un delirio total", sentenció la influencer tras probar una carta que combina clásicos italianos con toques de autor.





Entre los destacados de la velada, los Canolinos de 4 quesos se llevaron todos los aplausos. Servidos con una crema de hongos y una farofa de frutos secos que aporta el crocante justo, se posicionaron como el "imprescindible" de la casa. Pero la oferta no se queda atrás: desde las Cuerdas de Guitarra con frutos de mar para los amantes del sabor oceánico, hasta los Chiocciole rellenos de espinaca y provolone, la propuesta es tan abundante como sofisticada.





Para quienes guardan un lugar para el postre (y en el Oeste somos de buen comer), la recomendación fue unánime: el Chocolate Pazzo. Se trata de una oda al cacao, una porción mega abundante que incluye una bocha de helado y que promete cerrar la experiencia con la intensidad necesaria para justificar la siesta posterior.





No es solo la comida; es el entorno. Cenar en Parque Leloir tiene ese "no sé qué" donde la naturaleza y la arquitectura moderna se mezclan, ofreciendo un refugio del caos urbano. Padella logra capturar esa esencia de trattoria moderna: platos que podrías encontrar en una aldea de la Toscana, pero con el pulso y la energía de Ituzaingó.





Una vez más, el orgullo local se infla. Que los especialistas pongan el ojo en nuestro partido no es casualidad, es el resultado de un polo gastronómico que apuesta a la calidad y al servicio.