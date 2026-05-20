El lunes 25, habrá Fiesta Patria en la plaza sur

El Municipio de Ituzaingó celebra el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una fiesta popular, el próximo lunes 25, desde las 15 horas, en la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre).



“Cuando el encuentro se hace revolución” es una propuesta gratuita pensada para que vecinos, artistas locales, talleres municipales y jardines de infantes, compartan este día patrio manteniendo viva la historia nacional a través del arte y la cultura.



Entre otras cosas, quienes participen podrán disfrutar de propuestas folclóricas de música y danza tradicional en vivo en el escenario central. En simultáneo, habrá estaciones temáticas con intervenciones artísticas y muralismo en vivo para interactuar con el público, actividades lúdicas y recreativas, confección de una escarapela gigante junto a los cinco jardines de infantes municipales, feria de microemprendedores, pastelitos y chocolate caliente.



Cronograma de actividades del escenario central

15:00 hs - Apertura del evento con la entonación del Himno Nacional Argentino

15:20 hs - Presentación de Tango

15:25 hs - Ballet Infantiles y Juveniles “Del Monte Chaqueño” del grupo de percusión y danza Cutral Co

15:30 hs - Taller de Folklore Centro de Desarrollo San Antonio bailan “Refalosa Pampeana”15:35 hs - Ballet de Adultos Mayores “Aires de Tradición” de Cutral Co

16:00 hs - Chamamé del acordeonista y compositor Santiago Torres

16:50 hs - Talleres de Teatro: representación de escena basados en los acontecimientos de la “Jabonería de Vieytes de 1810”



17:10 hs - Ballet Juveniles Danza Estilizada “Raíces de tierra adentro”



17:30 hs - Cierre de freestyle improvisado por Lujo y los alumnos del taller de rap, y la banda “Disculpen la demora”.



Atención: Si llueve, se suspende.