Dos referentes de la música uruguaya se presentarán en Ituzaingó

El Oeste del Conurbano se prepara para recibir una de las citas culturales más importantes del año. El próximo jueves 18 de junio, a las 21:00 hs puntual, las paredes de Casa Sonora (Rondeau 173, Ituzaingó) serán testigos de un encuentro histórico: la presentación en vivo de Hugo Fattoruso y Nico Ibarburu.





No se trata de un recital más en la agenda local. La llegada de este dúo representa una oportunidad única para disfrutar, a metros de distancia, de una de las alianzas musicales más exquisitas y profundas del Río de la Plata. En un formato íntimo, de esos conciertos que se disfrutan de cerca y en silencio respetuoso, ambos artistas prometen una velada que quedará en el recuerdo de la escena cultural de Ituzaingó.





La propuesta artística de Fattoruso e Ibarburu es una verdadera celebración de la identidad rioplatense. En su repertorio se fusionan con naturalidad el jazz, el candombe, la murga y la bossa nova, dando vida a una atmósfera acústica tan virtuosa como cálida.

Lo apasionante de sus shows en vivo es la dinámica que generan sobre el escenario. Lejos de las estructuras rígidas, sus presentaciones se caracterizan por el constante intercambio de instrumentos. Los espectadores verán a ambos músicos alternar entre el piano y la guitarra, entrelazando sus voces con una sensibilidad armónica que solo los grandes maestros pueden lograr. La complicidad entre ambos se siente en cada acorde, fruto de años de compartir escenarios y proyectos comunes, como el disco solista de Ibarburu (Anfibio, 2009) o el recordado proyecto Trío Ventana.





Hugo Fattoruso es una leyenda viviente de la música uruguaya y latinoamericana. Su nombre está inscripto en las páginas doradas de la historia grande gracias a proyectos fundacionales que rompieron moldes, tales como Los Shakers, Opa y el Trío Fattoruso. Su influencia cruza generaciones y fronteras. Nico Ibarburu, por su parte, se ha consolidado como uno de los guitarristas y cantautores más destacados y requeridos de la región, ha dejado su huella colaborando con gigantes de la música popular como Rubén Rada, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta.





Al tratarse de un concierto en formato íntimo y en un espacio cálido como Casa Sonora, las localidades son estrictamente limitadas. Quienes quieran formar parte de esta noche mágica ya pueden adquirir sus ubicaciones únicamente por mensaje de WhatsApp al 11 5583-0726 y el valor de la misma es de $30.000.