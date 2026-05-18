En el mes de la Celiaquía, el municipio organiza una charla
Diario La Ciudad
Este encuentro apunta a informar cuáles son los programas y acciones disponibles en el municipio, para aquellas personas que deban consumir alimentos sin TACC.
Ituzaingó será sede de una nueva Jornada Integral de Concientización, en el marco del mes de la celiaquía, el viernes 22 de mayo, a las 16:30 horas, en la Peatonal Eva Perón 848.
Este encuentro apunta a informar cuáles son los programas y acciones disponibles en el municipio, para aquellas personas que deban consumir alimentos sin TACC. Durante la jornada habrá talleres y charlas con especialistas, cocina sin TACC en vivo, show musical, stands informativos y feria de productos aptos para celíacos.
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Comunitario, brinda apoyo y asistencia a aquellas personas que presentan intolerancia total y permanente al gluten. El Programa de Asistencia Alimentaria para Celíacos (PAAC) entrega dinero a personas celíacas que debe ser destinado a la compra de alimentos sin tacc.
Más información: personalmente, en la Secretaría de Desarrollo Humano (Av. Ratti 10) o llamando al 4623-7580.