Ituzaingó se prepara para una jornada clave sobre adolescencias y salud mental

En un contexto donde las exigencias cotidianas y los cambios vertiginosos impactan de lleno en las nuevas generaciones, la salud mental de las y los jóvenes se ha convertido en un tema ineludible para la agenda de nuestra región. Con el objetivo de abordar esta temática desde la empatía y la contención, Casa Pueblo de Ituzaingó y la delegación local de la Defensoría del Pueblo anunciaron la realización de esta jornada conjunta denominada "Crecer en este mundo roto".



Este encuentro se llevará a cabo este martes 19 de mayo, a partir de las 18:00hs, y tendrá lugar en la nueva sede de la Defensoría del Pueblo. Esta misma se encuentra ubicada en la calle Muñiz 474 y comenzó a funcionar, con todos sus servicios disponibles, desde el último lunes 20 de abril.

Una jornada para pensar desde una mirada colectiva y sin estigmas





Desde la organización del evento destacaron que el principal objetivo de esta jornada en conformar un espacio de intercambio genuino. La invitación está abierta a profesionales de la salud, referentes comunitarios y vecinos del distrito que busquen "pensar las adolescencias actuales desde una mirada colectiva, lejos de los estigmas y la parálisis".





Para entender el espíritu de la convocatoria, desde el espacio de acompañamiento comunitario Casa Pueblo reflexionaron sobre el escenario actual en el que se desarrollan las juventudes: "hoy nuestros jóvenes crecen en un mundo atravesado por profundas transformaciones sociales, culturales y emocionales. La escuela, la familia, el barrio, las redes y el trabajo cambiaron, y creemos que acompañar las adolescencias también implica comprender esos cambios".



Para profundizar en estas dinámicas y brindar herramientas concretas, la jornada del martes contará con la participación especial de Damián Zuccolo (psiconalista especialista en salud mental). Su intervención buscará tender puentes para "pensar esta etapa junto a sus protagonistas", dándole voz a los propios jóvenes en lugar de hablar únicamente por ellos.