Desde hoy los trenes y colectivos serán más caros

El Gobierno nacional implementó a partir de este lunes 18 de mayo un nuevo esquema tarifario para los servicios de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, oficializada por la Secretaría de Transporte, busca reducir el peso de los subsidios estatales y corregir el atraso de los valores, aunque representa un inmediato golpe al bolsillo de los usuarios y añadirá presión sobre el índice de inflación del mes en curso.



Con esta actualización, el boleto mínimo de colectivo se eleva a $714, mientras que el pasaje básico de tren sufre un incremento más pronunciado del 18%, fijándose en $330 para las tarjetas SUBE registradas.

Detalles del nuevo cuadro tarifario y proyecciones

El incremento aplicado a los colectivos de jurisdicción nacional contempla un ajuste inicial del 2%. De esta manera, los pasajeros que cuenten con la tarjeta SUBE debidamente registrada abonarán una tarifa mínima de $714. Para aquellos beneficiarios que perciben la Tarifa Social, el valor se ubicará en $321,30, mientras que las personas que utilicen tarjetas sin registrar deberán afrontar un costo penalizado de $1.428 por viaje.



El cronograma de aumentos para el sector automotor continuará de forma escalonada durante los próximos meses. Según lo informado de manera oficial por las autoridades del sector:

"El esquema prevé nuevas subas del 2% para el mes de junio, lo que elevará el boleto mínimo a $728, y otro 2% para julio, alcanzando un piso de $742 para el usuario común."

Por el lado del sistema ferroviario, el ajuste aplicado a partir de este lunes resulta sustancialmente más fuerte. El pasaje mínimo en las líneas metropolitanas salta de $280 a $330, marcando un incremento del 18%. Las proyecciones oficiales estipulan una senda de actualización mensual fija para los trenes: un 15% en junio ($379), 13% en julio ($428), 12% en agosto ($480) y un 10% en septiembre, mes en el cual la tarifa básica alcanzará los $528.





Tipo de Transporte Tarifa Anterior Tarifa Mayo 2026 Aumento Junio 2026 Aumento Julio 2026 Colectivo (Mínimo) $700 $714 $728 $742 Tren (Mínimo) $280 $330 $379 $428

El impacto inflacionario y las asimetrías federales

El reajuste de las tarifas de transporte impactará de lleno en los índices de precios. Durante el mes de abril, el índice general de inflación se ubicó en un 2,6%, pero el rubro específico de Transporte lideró las subas generales con un incremento del 4,4%. Al implementar el nuevo cuadro tarifario promediando el mes, el Ministerio de Economía busca amortiguar el impacto estadístico pleno sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, distribuyendo el arrastre estadístico.



A pesar de las quejas de los usuarios locales, desde la administración nacional recalcaron que los valores del AMBA continúan rezagados respecto de otras jurisdicciones directas. El boleto mínimo en las líneas que operan de forma exclusiva dentro de la Ciudad de Buenos Aires es un 5,6% más caro, mientras que en los recorridos de la Provincia de Buenos Aires el costo es un 35,7% superior.



