Importantes demoras en el Sarmiento por medida de fuerza de la Fraternidad

A raíz de una medida de fuerza sorpresiva del gremio de los maquinistas, las formaciones de todas las líneas ferroviarias que recorren el AMBA funcionan a reglamento, por lo que se generan cancelaciones y fuertes demoras en todos los ramales.



La medida de fuerza fue convocada por el gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, comenzó a las 00 hs de este miércoles y se extenderá durante toda la jornada.



De este modo, los trenes de los Ramales Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza y Belgrano Sur circulan a reglamento y no superan los 30 kilómetros por hora, lo que provoca grandes retrasos, cancelaciones de servicios y gran cantidad de pasajeros que no pueden viajar porque no pueden subir a las formaciones y deben buscar medios alternativos de transporte.



Se espera que las demoras se intensifiquen en horario pico, como así también las demoras en los principales accesos a la Ciudad por el mayor caudal de tránsito.



La protesta de los trabajadores está motivada, principalmente, por un reclamo salarial. Desde La Fraternidad denuncian “la falta de una propuesta superadora en paritarias" y también reclaman por "el deficiente servicio de la ART" y también por los "bajos ingresos en distintas líneas, a causa de acuerdos inconsultos".