Ituzaingó: Curso gratuito de Excel

En el marco del Programa “Camino a tus logros”, está abierta la inscripción para una capacitación que ofrece herramientas informáticas para mejorar las condiciones para el empleo de aquellas personas que buscan trabajo.



La propuesta es gratuita, en dos jornadas intensivas y está dirigida a vecinos y vecinas mayores de 18 años. El viernes 29 de mayo, de 10 a 12 horas, los participantes recibirán la capacitación “Introducción básica a Microsoft Excel”, en tanto el viernes 05 de junio, en el mismo horario, la charla será sobre fórmulas de Microsoft Excel.



Quienes deseen inscribirse, deberán hacerlo de manera presencial en la Dirección de Empleo y Capacitación, ubicada en Fragio 183 o en forma telefónica, llamando al 2120-1969.