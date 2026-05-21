Cayó un miembro de la banda del ariete en Ituzaingó

Tras la violenta entradera que conmovió a Ituzaingó la semana pasada, en la que una banda comando irrumpió con un ariete en una vivienda de Avenida Ratti y Posta de Pardo, la Policía logró detener a uno de los sospechosos de 23 años, le secuestró un arsenal y confirmó que la banda había cometido al menos un segundo asalto en el distrito.

Persecución cerrojo por las calles de Ituzaingó

Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Ituzaingó detectó circulando en la intersección de las calles Pringles y Bagnat al VW Polo sospechoso de haber participado en el asalto a la familia del comerciante.



Inmediatamente, las autoridades intentaron interceptarlo, lo que derivó en una intensa persecución policial a sirena abierta por las calles del distrito.



Al verse acorralado, el conductor abandonó el vehículo en la esquina de Avenida Ratti y San Isidro para intentar huir a pie. Sin embargo, su escape duró poco: el sospechoso fue reducido y quedó bajo custodia policial.

Un segundo robo y un auto buscado en La Plata

A partir de la captura, los investigadores lograron vincular al vehículo con un hecho delictivo más reciente.



Se estableció que el VW Polo fue utilizado en otro asalto el 18 de mayo. En esa oportunidad, al menos dos delincuentes violentaron un portón, ingresaron a una vivienda y redujeron a la empleada doméstica para sustraer objetos de valor.



Además, al cursar los datos del VW Polo, las autoridades confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por "robo automotor", radicado en La Plata el 2 de febrero de este año.

Allanamientos y secuestro de un arsenal

Con las pruebas recolectadas, la UFI N°2 de Ituzaingó ordenó una serie de allanamientos en tres domicilios del partido, ubicados en las calles San Fernando al 1700, Pérez Quintana al 2500 y González Chávez al 1300.



Durante las irrupciones, los efectivos secuestraron un verdadero arsenal compuesto por siete armas: una pistola Mahely calibre 22, un revólver Bagual, dos revólveres tipo "lechucero" y otros tres revólveres sin marca ni numeración visible. También se incautaron 24 municiones calibre 22 y 6 municiones calibre 380.



El único detenido hasta el momento enfrenta cargos por dos hechos de "Robo agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda", además de encubrimiento agravado. La Justicia continúa la búsqueda del resto de los integrantes de la organización.