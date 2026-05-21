Abren el Lujan una delegación provincial para trámites cooperativos

El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y el Municipio de Luján firmaron un convenio para la apertura de un nuevo Punto Cooperativo en el distrito, con el objetivo de acercar trámites, asesoramiento y herramientas de gestión a las cooperativas de la región.



La firma del acuerdo fue encabezada por el presidente del IPAC, Gildo Onorato, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, quienes destacaron la importancia de fortalecer la presencia territorial del organismo y facilitar el acceso de las cooperativas a los servicios administrativos y de acompañamiento institucional.



Para el IPAC es prioritario fortalecer y fiscalizar a las cooperativas de la Provincia y apoyara aquellas que deseen consolidarse así como acompañarlas para que cumplan con las normativas y regulaciones vigentes. También la capacitación continua y la actualización de conocimientos son políticas públicas provinciales que gestiona el organismo para que las entidades puedan acceder a estas oportunidades formativas de manera regular y efectiva.



Por ello, contar con un espacio físico de atención personalizada en materia de las

misiones y funciones del IPAC beneficia a las cooperativas y a la ciudadanía interesada en conformarse como tal.



Los Puntos Cooperativos son oficinas descentralizadas del IPAC distribuidas estratégicamente en toda la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo principal es acercar el organismo a cada comunidad. Con esta incorporación, ya son 15 los puntos cooperativos en todo el territorio bonaerense.



En estos espacios se pueden realizar más de 20 trámites, entre ellos rúbrica de libros sociales y contables, presentación de documentación asamblearia y asesoramiento para cooperativas.