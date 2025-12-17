Otro papelón de Milei en la ONU: votó en contra de las cooperativas mientras un argentino preside el organismo

En un giro diplomático vergonzoso que desconcertó a la comunidad internacional y sacudió al sector productivo local, la Argentina se convirtió ayer en uno de los tres únicos países del mundo en votar en contra de la resolución "Las cooperativas en el desarrollo social" en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La decisión, alineada estrictamente con Estados Unidos e Israel —los otros dos votos negativos frente a 179 adhesiones—, marca un nuevo capítulo en la "batalla cultural" que la administración de Javier Milei libra contra el mundo. Sin embargo, el voto expone una contradicción flagrante: el gobierno rechaza en el exterior un modelo que fronteras adentro, es uno de los motores más vigorosos de la economía argentina.

Argentina en soledad cotando en contra

Un gigante silencioso: los números del cooperativismo argentino

Mientras la diplomacia argentina rechazaba el texto de la ONU por considerarlo teñido de "colectivismo" y mandatos supranacionales, los datos duros de la economía real cuentan otra historia. El cooperativismo no es un fenómeno marginal en el país; es un pilar estructural.



Según los últimos informes del INAES y reportes de la Confederación Cooperativa (Cooperar), el "tercer sector" tiene un peso decisivo en la matriz productiva:





10% del PBI Nacional: Las cooperativas argentinas generan aproximadamente una décima parte de toda la riqueza que produce el país anualmente. Su presencia es crítica en sectores estratégicos como el agropecuario (donde gestionan gran parte de las exportaciones de granos), los servicios públicos, los seguros y el crédito.





Más de 300.000 puestos de trabajo: El movimiento sostiene más de 316.000 trabajadores registrados, sumando tanto a empleados en relación de dependencia como a los asociados de cooperativas de trabajo.





Una red masiva: Existen más de 20.000 cooperativas vigentes en el territorio nacional. Aún más impactante es su capilaridad social: se estima que hay más de 18 millones de asociados en el país. En la práctica, esto significa que gran parte de la población argentina consume servicios (luz, internet, gas) o productos provistos por una cooperativa, a veces sin siquiera saberlo.

Dato clave: ¿Cuántos dólares aportan las cooperativas?

Si sumamos el volumen de las grandes cooperativas agroexportadoras (como ACA y AFA) y el resto del entramado productivo, las cooperativas argentinas exportan anualmente cerca de 4.000 millones de dólares.





El piso histórico: El último dato consolidado oficial (INAES/Agencia de Inversiones) marcó un piso de US$ 3.889 millones en 2022.





La proyección 2024/2025: Tras la sequía de 2023, con la recuperación de la cosecha en 2024, se estima que esta cifra ha vuelto a superar cómodamente los US$ 4.000 millones. Solo la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) se ubica consistentemente entre los 5 o 6 mayores exportadores de granos de todo el país, compitiendo codo a codo con multinacionales como Cargill o COFCO.

El "papelón" diplomático y la conexión local

La ironía del voto negativo cobra una dimensión personal e institucional única: el máximo referente del cooperativismo mundial es argentino. Ariel Guarco, dirigente nacido en Coronel Pringles, preside actualmente la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).



Es decir, Argentina votó en contra de una resolución que valida el trabajo de una organización global liderada por un propio ciudadano argentino. Guarco es la cara visible de un movimiento que la ONU buscaba potenciar declarando —justamente— al 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas.



La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, representa a 315 federaciones y organizaciones en 107 países, sumando a más de mil millones de personas en todo el planeta. Esta inmensa red de tres millones de cooperativas a nivel global es responsable de la creación de empleos para el 10% de la población activa mundial.

¿Ideología mata economía?

Fuentes de Cancillería justificaron el voto alegando que la resolución contenía terminología vinculada a la justicia social y al rol del Estado que la actual gestión considera nociva para la libertad de mercado. El alineamiento automático con Washington y Tel Aviv primó sobre la defensa de un interés nacional consolidado.



El interrogante que queda flotando en el Palacio San Martín es si esta cruzada ideológica tendrá costos reales para las exportaciones o el financiamiento de un sector que, lejos de ser un enemigo socialista, es una parte fundamental del capitalismo argentino que funciona.