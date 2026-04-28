Llega a Hurlingham una charla clave para repensar el uso de las pantallas en los más chicos

La escena se repite a diario en miles de hogares del conurbano: la dificultad para despegar a los chicos de las pantallas y el desafío de establecer límites claros frente a los dispositivos móviles. Para dar respuesta a esta inquietud cada vez más frecuente, Hurlingham será sede de una charla abierta orientada a reflexionar sobre el impacto de los celulares en la niñez.



El encuentro, enmarcado en la campaña "Infancia sin Celular", se llevará adelante el próximo lunes 4 de mayo. Este comenzará a las 17:00hs y se desarrollará en las instalaciones del Polo Educativo de Hurlingham (Av. Roca 1334).

Un espacio para compartir herramientas concretas con las familias





La jornada estará a cargo de Lucía Fainboim, licenciada en Ciencias de la Comunicación y reconocida especialista en educación y cultura digital. Lejos de quedarse solo en el diagnóstico, Fainboim abordará los efectos de la sobreexposición a las pantallas y brindará herramientas prácticas para que las familias puedan promover hábitos digitales más saludables en casa.





La iniciativa surge como respuesta directa a una problemática que se profundiza año a año con el crecimiento exponencial de las redes sociales y el acceso cada vez más temprano a la tecnología. Por este motivo, desde la organización invitan especialmente a madres, padres, cuidadores y docentes a participar de este espacio de reflexión, buscando acompañar el desarrollo social y cognitivo de las infancias desde el cuidado.

"Infancia sin Celular": un sitio web con recursos para el hogar





El proyecto "Infancia sin Celular" cuenta además con una plataforma web que funciona como un gran aliado para los adultos. El sitio reúne distintos recursos pensados para fomentar entornos con menor exposición tecnológica y favorecer el aprendizaje, el desarrollo y la socialización tradicional.



Allí, los vecinos podrán encontrar desde materiales elaborados por especialistas sobre el impacto del uso del celular en edades tempranas y recomendaciones prácticas para implementar en el día a día hasta guías descargables diseñadas para orientar a las familias en la toma de decisiones vinculadas a los límites y la tecnología.



La charla en el Polo Educativo es de entrada libre, pero cuenta con cupos limitados por la capacidad del lugar. Quienes deseen sumarse a esta propuesta deben reservar su lugar de manera anticipada a través del siguiente enlace.