Playoffs en suspenso: Así están los cruces del Apertura

La fecha 16 del Torneo Apertura terminó ayer, y dejó varios resultados destacados. Vale recordar que aún resta una fecha para definir todos los clasificados a los Playoffs.



El Campeonato le queda una fecha más (incluida la fecha 9 suspendida por el paro) para concluir con la fase regular, y el mapa de los playoffs empieza a tomar forma.



Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Boca, Talleres de Córdoba, Lanús y Rosario Central ya clasificados, la pelea ahora pasa por el ordenamiento final.



Si la primera ronda terminara hoy, los cruces de playoffs quedarían definidos en base a las posiciones actuales, con partidos que prometen alto voltaje desde el arranque.



Los equipos mejor ubicados tendrían ventaja de localía y enfrentarían a los últimos clasificados, en un esquema que prioriza el rendimiento de la fase regular.



ESTOS FUERON LOS RESULTADOS DE LA FECHA 16



Defensa y Justicia 0 - Boca 4

Deportivo Riestra 2 - Independiente 0

Lanús 0 - Central Córdoba 0

Estudiantes (RC) 1- Rosario Central 2

Racing 1 -Barracas Central 1

Platense 0 - San Lorenzo 1

Estudiantes (LP) 0 - Talleres 0

Sarmiento 1 - Tigre 0

River 3 - Aldosivi 1

Independiente Rivadavia 5- Gimnasia (M) 1

Belgrano 0 - Gimnasia (LP) 1

Newell’s 1 - Instituto 1

Atlético Tucumán 1 - Banfield 1

Vélez 2 - Unión 2

Huracán 1- Argentinos Juniors 2



Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026



Parte alta del cuadro



Estudiantes *(1º A) vs. Barracas Central (8º B)

*(1º A) vs. Barracas Central (8º B) Argentinos Juniors * (4°B) vs. Lanús * (5°A)

* (4°B) vs. * (5°A) River * (2º B) vs. Independiente (7º A)

* (2º B) vs. Independiente (7º A) Vélez * (3º A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B)



Parte baja del cuadro



* (3º A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B) Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)

* (1º B) vs. Unión (8° A) Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)

* (4º A) vs. Belgrano (5º B) Boca * (2° A) vs. Huracán (7° B)

Rosario Central * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)



*Los que aparecen con signo de asteriscos, son los equipos que ya están clasificados.

ASI SE JUGARÁ LA ULTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA



Fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)