Playoffs en suspenso: Así están los cruces del Apertura
juan jose levrero
El Campeonato le queda una fecha más (incluida la fecha 9 suspendida por el paro) para concluir con la fase regular, y el mapa de los playoffs empieza a tomar forma.
La fecha 16 del Torneo Apertura terminó ayer, y dejó varios resultados destacados. Vale recordar que aún resta una fecha para definir todos los clasificados a los Playoffs.
El Campeonato le queda una fecha más (incluida la fecha 9 suspendida por el paro) para concluir con la fase regular, y el mapa de los playoffs empieza a tomar forma.
Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Boca, Talleres de Córdoba, Lanús y Rosario Central ya clasificados, la pelea ahora pasa por el ordenamiento final.
Si la primera ronda terminara hoy, los cruces de playoffs quedarían definidos en base a las posiciones actuales, con partidos que prometen alto voltaje desde el arranque.
Los equipos mejor ubicados tendrían ventaja de localía y enfrentarían a los últimos clasificados, en un esquema que prioriza el rendimiento de la fase regular.
ESTOS FUERON LOS RESULTADOS DE LA FECHA 16
- Defensa y Justicia 0 - Boca 4
- Deportivo Riestra 2 - Independiente 0
- Lanús 0 - Central Córdoba 0
- Estudiantes (RC) 1- Rosario Central 2
- Racing 1 -Barracas Central 1
- Platense 0 - San Lorenzo 1
- Estudiantes (LP) 0 - Talleres 0
- Sarmiento 1 - Tigre 0
- River 3 - Aldosivi 1
- Independiente Rivadavia 5- Gimnasia (M) 1
- Belgrano 0 - Gimnasia (LP) 1
- Newell’s 1 - Instituto 1
- Atlético Tucumán 1 - Banfield 1
- Vélez 2 - Unión 2
- Huracán 1- Argentinos Juniors 2
Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026
Parte alta del cuadro
- Estudiantes *(1º A) vs. Barracas Central (8º B)
- Argentinos Juniors* (4°B) vs. Lanús* (5°A)
- River * (2º B) vs. Independiente (7º A)
- Vélez * (3º A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B)
Parte baja del cuadro
- Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)
- Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)
- Boca * (2° A) vs. Huracán (7° B)
Rosario Central * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)
*Los que aparecen con signo de asteriscos, son los equipos que ya están clasificados.
ASI SE JUGARÁ LA ULTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA
Fecha 9
Sábado 2 de mayo
14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)
18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)
21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Lunes 4 de mayo
17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)