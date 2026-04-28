Indagaron a Marcelo Diaz y avanza la causa de abuso sexual contra el ex profesor del colegio Lourdes

El docente y ex-inspector de educación, Marcelo Diaz, fue indagado hoy ante la justicia de Morón. La fiscalía lo acusa de abusos sexuales reiterados cometidos contra una exalumna del Colegio "Nuestra Señora de Lourdes" de Ituzaingó, en una causa que ha conmocionado a la comunidad educativa local.

Los hechos bajo investigación

De acuerdo a la resolución firmada por la Agente Fiscal María Laura Cristini, titular de la UFI N° 12, se encuentra "prima facie" acreditado que los abusos habrían comenzado en agosto de 2014. En aquel entonces, la víctima era una estudiante de 17 años y Diaz se desempeñaba como su profesor en la institución sita en la calle Julián Balbín al 4500.



La fiscalía sostiene que el imputado utilizó su posición de autoridad para interceptar a la joven en lugares aislados del colegio y realizar tocamientos. Posteriormente, bajo la excusa de jornadas deportivas, la habría trasladado a un hotel alojamiento donde se produjo el primer abuso con acceso carnal.

Amenazas y continuidad delictiva

Uno de los puntos más crudos del expediente detalla que el acusado habría tomado fotografías íntimas de la menor para extorsionarla. Según el documento judicial:

"Las imágenes fueron utilizadas luego para amenazarla con mostrarlas si no accedía a los encuentros... iniciándose un número indeterminado de encuentros que se prolongaron al menos hasta febrero de 2024".





Con el paso de los años, la violencia física se habría incrementado. La instrucción penal describe el uso de sogas para atar y colgar a la víctima, además de golpes y mordidas, configurando un escenario de sometimiento que duró casi una década.



La justicia de Morón busca determinar la responsabilidad de Diaz en una causa caratulada como abuso sexual agravado.

Calificación legal y antecedentes

La Dra. Cristini considera que existen "elementos suficientes e indicios vehementes" para sospechar la autoría de Diaz en los delitos de:



Abuso sexual simple agravado (dos hechos).



Abuso sexual con acceso carnal agravado (delito continuado).



Estas figuras se ven agravadas por su condición de encargado de la educación, tal como prevén los artículos 55 y 119 del Código Penal.

Revés procesal: El imputado se negó a las pericias psiquiátricas

En el marco del avance de la instrucción, la querella que representa a la víctima solicitó formalmente la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica exhaustiva sobre Marcelo Diaz. El pedido especificaba que el examen debía ser llevado a cabo por un cuerpo de peritos especializados en delitos de integridad sexual, con el objetivo de determinar rasgos de personalidad y posibles patrones de conducta compatibles con los hechos denunciados.



Sin embargo, ante la citación oficial, el acusado hizo uso de su derecho de negarse a someterse a dichas entrevistas y evaluaciones técnicas. Si bien esta negativa forma parte de las garantías constitucionales que protegen al imputado de no declarar contra sí mismo, en el ámbito del derecho penal de la Provincia de Buenos Aires, este tipo de reticencia no pasa inadvertida para los magistrados.

La mirada jurídica: Según fuentes allegadas al caso, la negativa de Marcelo Diaz a ser evaluado por especialistas constituye un indicador de riesgo procesal y se suma a la lista de "indicios vehementes" que ya obran en su contra. Para la fiscalía y la querella, esta actitud configura una nueva presunción que refuerza la sospecha sobre su responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado por los que será indagado este 28 de abril.





Diaz se niega a hacerse una percia psicológica

La Dirección de Escuelas pide acceso al expediente

La gravedad de las acusaciones contra Marcelo Diaz ha trascendido el ámbito penal para activar los mecanismos de control administrativo de la provincia. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a través de su Dirección Provincial de Legal y Técnica Educativa, solicitó formalmente a la UFI N° 12 de Morón el acceso total a las actuaciones judiciales mediante la plataforma SIMP.



Este pedido, cursado por el Asesor Docente Gabriel Gustavo Sánchez, tiene como objetivo principal avanzar con las medidas disciplinarias correspondientes. Dado que el acusado y las partes involucradas resultan ser "agentes educativos" de la provincia, el organismo busca analizar las constancias de la causa para sustentar el proceso administrativo que podría derivar en una sanción definitiva o la exoneración del cargo.



El Ministerio de Educación bonaerense fundamentó la urgencia de tomar vista de los autos (Expediente 10-01-005279-24/00) para garantizar que los sumarios internos se ajusten a los hechos que la justicia penal ya considera "prima facie" acreditados



La investigación cuenta con una robusta base probatoria que incluye declaraciones testimoniales, pericias psicológicas de la víctima e informes laborales de la Dirección de Cultura y Educación. Tras la indagatoria, se procederá a la identificación formal del imputado ante la Oficina Técnica de Identificación Personal (OTIP) para obtener sus antecedentes.