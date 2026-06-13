Ituzaingó: Descuentos de hasta un 20 % en regalos para el día del Padre

El Municipio de Ituzaingó impulsa una Campaña de Descuentos por el Día del Padre. Del 15 al 21 de junio, abonando con diferentes medios de pago, quienes compren en los comercios adheridos podrán acceder a descuentos de hasta un 20% en productos de diferentes rubros.

Esta iniciativa, promovida por la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio, tiene como objetivo fomentar el comercio local acercando descuentos a vecinos y vecinas que buscan regalos para la celebración.



Listado completo de comercios adheridos: https://bit.ly/4uuBsAg