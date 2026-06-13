Ituzaingó: Descuentos de hasta un 20 % en regalos para el día del Padre

Publicación por tres días: Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.
La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-286421; Legajo N° 11/28784, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse los días Lunes a Jueves en el horario de 16 a 20:00 hs, desde el Lunes 15/06 al jueves 25/06; en la sede social de la entidad ubicada en la calle Pringles 20266 – Ituzaingó – Provincia de Buenos Aires; todo ello con motivo de conformar nuevo Registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la Asamblea de asociados que próximamente será convocada; para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades. Cada socio deberá asistir el día y horario informado, con la documentación que sustente su calidad de socio, o sea: Recibo de Pago de Cuotas al dia.
Cumplida la fecha de finalización seguramente se contará con los libros rubricados por lo que se labrará acta con el resultado del reempadronamiento y se confeccionará el Padrón de asociados con los socios que se presentaron en dicha etapa.