Asalto en Ituzaingó: detienen a un joven de 25 años por el robo de dinero y dos vehículos

Un joven de 25 años fue detenido acusado de participar en un asalto a mano armada cometido el pasado mes de marzo contra un vecino de Ituzaingó y sus empleados.



El hecho investigado ocurrió el 18 de marzo en un domicilio ubicado sobre la calle Del Chiripá al 1200, en el barrio El Jagüel. Cuatro sujetos armados irrumpieron en el lugar, redujeron a un hombre de 71 años y a sus trabajadores, y sustrajeron diversos objetos de valor junto con 120.000 pesos en efectivo.



Tras el asalto, del cual las víctimas resultaron ilesas, la banda se dio a la fuga a bordo de dos vehículos propiedad de los damnificados: un Peugeot 408 de color negro y una camioneta Volkswagen Amarok gris. Horas más tarde, el rodado de mayor porte fue hallado abandonado en la calle Gutemberg al 2400, en la localidad de Hurlingham.



La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1 de Ituzaingó y la SubDDI local, en conjunto con el Centro de Monitoreo municipal. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de las comunicaciones de los teléfonos celulares sustraídos, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y ubicar los domicilios que frecuentaban.



Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón autorizó dos allanamientos. Uno de los operativos se concretó en una vivienda de la calle José de Minoguye al 2900, en William Morris, y el otro sobre Blanco Encalada al 2500, en el partido de San Fernando.



Como resultado de los procedimientos, la Policía logró la detención de L.N.V. El acusado fue puesto a disposición de la Justicia para prestar declaración en el marco de la causa caratulada como robo agravado, mientras los investigadores continúan con las tareas para dar con el resto de los implicados.