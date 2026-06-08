ASOCIACION PILOTOS TURISMO DE CARRETERA BONAERENSE

Publicación por tres días: Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.



La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-286421; Legajo N° 11/28784, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse los días Lunes a Jueves en el horario de 16 a 20:00 hs, desde el Lunes 15/06 al jueves 25/06; en la sede social de la entidad ubicada en la calle Pringles 20266 – Ituzaingó – Provincia de Buenos Aires; todo ello con motivo de conformar nuevo Registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la Asamblea de asociados que próximamente será convocada; para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades. Cada socio deberá asistir el día y horario informado, con la documentación que sustente su calidad de socio, o sea: Recibo de Pago de Cuotas al dia.



Cumplida la fecha de finalización seguramente se contará con los libros rubricados por lo que se labrará acta con el resultado del reempadronamiento y se confeccionará el Padrón de asociados con los socios que se presentaron en dicha etapa.

Artículo Relacionado El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, en Expte. N°MO-40716-2021, Cita y emplaza a herederos de DOZO SANTIAGO FELIX ANTONIO y/o todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble ubicado en la localidad de Castelar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs.As.; con frente a la calle Prudan 943, entre Zeballos y Pasteur; designado con el número 41 de la manzana 7, Circunscripción: II - Sección: B - Manzana: 99 - Parcela 16; Partida Inmobiliaria: (101) 45033; Partida Municipal: (101) 45033; Matrícula: 112815, para que dentro de los DIEZ DIAS de la última publicación comparezcan a tomar en el proceso la intervención que les corresponda, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente (art. 681 del Código Procesal).- Morón, 29 de Abril de 2026.- Publíquense por dos (2) día en el Diario "LA CIUDAD DIARIO" de la localidad de Morón. Edicto Judicial El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, en Expte. N°MO-40716-2021, Cita y emplaza a herederos de DOZO SANTIAGO FELIX ANTONIO y/o todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble ubicado en la localidad de Castelar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs.