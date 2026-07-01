Edicto Judicial

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGÓ

16 de junio de 2026



Por 2 días:



A partir del Decreto N° 16/26 de Presidencia del HCD, se encuentra abierta la inscripción para las Organizaciones No Gubernamentales del municipio que deseen participar de la Comisión de Evaluación Urbanística (Decreto N° 07/2026) cuya función es analizar, dictaminar y elevar recomendaciones sobre distintos emprendimientos que no se encuentren contemplados en el Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 6632).



Los interesados deberán acercarse, hasta el 30 de junio del corriente, a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, sito en la calle 24 de octubre 898 Ituzaingó, lado sur de 09:00 a 14:00 horas, adjuntando copia simple de Resolución de Personería Jurídica y/o Reconocimiento Municipal, copia de la última asamblea en la cual se designaron las autoridades. copia de documento de identidad de titular y suplente designados para la participación en la Comisión de Evaluación Urbanística.