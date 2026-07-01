Edicto Judicial
Diario La Ciudad
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa, sito en la calle San Martín N° 641, 2º piso, de esta ciudad, a cargo del Dr. DARIO CARLOS BITAR, Secretaría de la Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA , cita y emplaza al Sr. GUSTAVO JAVIER PAULINA, DNI Nº 21.307.434 por cinco (5) días ampliado a siete (7) en razón de la distancia, para que comparezca a tomar intervención en la causa caratulada: “GRECO, ENZO ANIBAL C/ PAULINA, ESTANISLAO RAMON /JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)”, Expte. Nº 365, Año 2022” bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que lo represente en autos. Fdo. Dr. DARIO CARLOS BITAR. Juez.--------------------------
Formosa, de OCTUBRE del 2025.-Publíquese por 2 día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación del lugar del domicilio de nombrado. –CIUDAD Y PARTIDO DE ITUZAINGÓ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Fdo. Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA.-
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGÓ
16 de junio de 2026
Por 2 días:
A partir del Decreto N° 16/26 de Presidencia del HCD, se encuentra abierta la inscripción para las Organizaciones No Gubernamentales del municipio que deseen participar de la Comisión de Evaluación Urbanística (Decreto N° 07/2026) cuya función es analizar, dictaminar y elevar recomendaciones sobre distintos emprendimientos que no se encuentren contemplados en el Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 6632).
Los interesados deberán acercarse, hasta el 30 de junio del corriente, a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, sito en la calle 24 de octubre 898 Ituzaingó, lado sur de 09:00 a 14:00 horas, adjuntando copia simple de Resolución de Personería Jurídica y/o Reconocimiento Municipal, copia de la última asamblea en la cual se designaron las autoridades. copia de documento de identidad de titular y suplente designados para la participación en la Comisión de Evaluación Urbanística.