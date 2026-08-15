Tradición y fiesta popular en el Oeste: Virrey del Pino se viste de gala para un gran Desfile Patrio

El próximo lunes 17 de agosto, la conmemoración y el festejo comunitario coparán las calles de la zona oeste.





Se trata del gran Desfile Patrio que tendrá lugar de 10:30 a 16:00 en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. El evento se presenta como un plan ideal y sumamente accesible para que las familias de toda la región aprovechen el feriado nacional de forma recreativa.





El encuentro tendrá lugar en la intersección de las calles Hugo Wast y Alférez Sobral y buscará agasajar a los vecinos y las vecinas con una propuesta enteramente de entrada libre y gratuita.





En ese sentido, los organizadores del evento invitan a la gente de la zona a acercarse con sus reposeras y mates para disfrutar de una jornada a pura tradición rioplatense.





Un feriado para todos los gustos

Para complementar el tradicional paso de las delegaciones cívicas y escolares, el predio contará con un despliegue logístico imponente que abarcará diversas opciones de entretenimiento, tales como:



