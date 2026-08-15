Tradición y fiesta popular en el Oeste: Virrey del Pino se viste de gala para un gran Desfile Patrio
Melina Alderete
La localidad matancera celebrará el paso a la inmortalidad del General José de San Martín con un megaevento al aire libre. Habrá más de 150 emprendedores, paseo gastronómico y espectáculos artísticos completamente gratuitos
El próximo lunes 17 de agosto, la conmemoración y el festejo comunitario coparán las calles de la zona oeste.
Se trata del gran Desfile Patrio que tendrá lugar de 10:30 a 16:00 en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. El evento se presenta como un plan ideal y sumamente accesible para que las familias de toda la región aprovechen el feriado nacional de forma recreativa.
El encuentro tendrá lugar en la intersección de las calles Hugo Wast y Alférez Sobral y buscará agasajar a los vecinos y las vecinas con una propuesta enteramente de entrada libre y gratuita.
En ese sentido, los organizadores del evento invitan a la gente de la zona a acercarse con sus reposeras y mates para disfrutar de una jornada a pura tradición rioplatense.
Un feriado para todos los gustos
Para complementar el tradicional paso de las delegaciones cívicas y escolares, el predio contará con un despliegue logístico imponente que abarcará diversas opciones de entretenimiento, tales como:
- Una feria de emprendedores: Se dispondrá un circuito con más de 150 puestos artesanales y de productores locales de la economía social, ideales para recorrer y apoyar el trabajo autogestivo.
- El paseo gastronómico: Una variada oferta de foodtrucks con menús al paso, comidas rápidas y opciones tradicionales para almorzar al aire libre.
- Un encuentro de cultura y música: El escenario central se encenderá con música en vivo de artistas regionales y shows de danzas folklóricas folclóricas tradicionales.
- Distintas actividades de recreación: Se coordinarán juegos interactivos pensados para todas las edades y se realizarán múltiples sorteos con premios durante toda la tarde.