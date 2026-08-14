Ituzaingó tendrá su representante en el Mundial del Alfajor

El partido de Ituzaingó contará con un exponente de su sector gastronómico en la edición 2026 del Campeonato Mundial del Alfajor. La panadería Malacara, que funciona sobre la calle General Alvear 1629, presentará sus elaboraciones en el certamen a desarrollarse los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





El campeonato convoca anualmente a distintos actores de la industria alimenticia. La nómina de expositores y competidores de este año está conformada por productores artesanales, pequeñas y medianas empresas (pymes), compañías de producción a escala y delegaciones internacionales. Según los registros oficiales de la organización, el evento contabiliza más de 120 marcas inscriptas y un volumen aproximado de 500 alfajores en competencia. Los fabricantes buscarán alcanzar los puntajes necesarios para obtener medallas dentro de las 19 categorías que integran el reglamento.





Para la asignación de puntajes, el comité organizador estipula un mecanismo de cata a ciegas. Bajo esta metodología, los integrantes del panel de jurados examinarán cada una de las muestras sin disponer de información sobre la marca comercial o la zona de procedencia del producto durante el transcurso de la evaluación.

En la antesala de las jornadas de competencia, el influencer @probandoalfajores, publicóen sus redes sociales una descripción de dos de los productos del local de Ituzaingó: el alfajor "Intenso negro" e "Intenso blanco". De acuerdo con la reseña, los alfajores registran componentes compartidos: “Son dos alfajores que tienen bastantes similitudes entre sí; estos productos de @malacarapanaderia ofrecen un sabor bastante intenso y sostenido a lo largo de la degustación por la actuación de sus galletas, de tierna mordida y bien chocolatosas”. Asimismo, el texto detalla que las tapas encierran un relleno de dulce de leche, el cual presenta “un color más clarito a lo habitual y una textura leve, aportando su cuota de sabor para mixturar en la aventura intensa”.





Asimismo, señaló que el alfajor negro “se alínea a esta andanza intensiva chocolatosa que se produce en boca”, mientras que en la segunda variante “el baño de repostería blanco intenta amenguar esa intensidad, aunque no puede lograrlo en su totalidad compartiendo espacio de sabor”. Por último, el influencer concluye señalando que ambas opciones “ofrecen una pequeña crocancia al momento de la mordida”.





Es importante señalar que el Mundial del Alfajor se llevará a cabo este sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 12:00 a 20:00 horas en el BA Ferial (predio operado anteriormente bajo la denominación Centro Costa Salguero), ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.