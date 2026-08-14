Ituzaingó: abren inscripción en talleres gratuitos para adultos mayores

Está abierta la inscripción a los talleres y cursos gratuitos, dirigidos a personas mayores, que dicta el Centro Regional Universitario Ituzaingó (CRUI), gracias a un convenio entre el municipio, la Universidad Nacional de La Matanza y PAMI.



Las propuestas educativas, que buscan promover una vida activa de adultos mayores, inicia el lunes 7 de septiembre, no requiere estudios previos y tiene modalidad virtual o presencial, con certificado oficial.



Para inscribirse, las y los interesados deben ingresar en https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami y seleccionar la opción Universidad Nacional de La Matanza - Centro Regional Universitario Ituzaingó.

Cursos presenciales:



-Mente en Movimiento: Desafíos para Mantenernos Activos - Lunes 12:00 a 14:00 hs



-Inclusión Digital Inicial - Martes 09:30 a 11:30 hs



-Inclusión Digital Avanzado - Martes 12:00 a 14:00 hs



-Taller de Risoterapia - Miércoles 14:30 a 16:30 hs



-Sabiduría en Acción - Miércoles 14:30 a 16:30 hs



-Herramientas Administrativas - Jueves 10:00 a 12:00 hs



-Diseño Digital Canva - Jueves 12:30 a 14:30 hs



Estimulación Cognitiva Inicial - Jueves 09:30 a 11:30 hs



-Estimulación Cognitiva Praxias - Jueves 12:00 a 14:00 hs





Cursos virtuales:



-Educación Financiera y Prevención de Fraudes:Martes 15:00 a 17:00 hs



-Alimentación y Medicamentos: Claves para una Vida Saludable - Martes 14:00 a 16:00 hs



-Alimentación Saludable - Jueves 14:00 a 16:00 hs



-Estimulación cognitiva Intermedio - Miércoles 14:00 a 16:00 hs



-Estimulación cognitiva Avanzado - Miércoles 16:30 a 18:30 hs



-Inteligencia emocional y los vínculos Inicial - Martes 10:30 a 12:30 hs



-Inteligencia emocional y los vínculos Avanzado - Jueves 14:00 a 16:00 hs



-Arteterapia - Jueves 17:00 a 19:00 hs-Portugués inicial - Lunes 18:00 a 20:00 hs