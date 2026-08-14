18 de ago. de 2026

Ituzaingó: abren inscripción en talleres gratuitos para adultos mayores

Diario La Ciudad

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Las propuestas educativas, que buscan promover una vida activa de adultos mayores, inicia el lunes 7 de septiembre, no requiere estudios previos y tiene modalidad virtual o presencial, con certificado oficial.

Ituzaingó: abren inscripción en talleres gratuitos para adultos mayores
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Está abierta la inscripción a los talleres y cursos gratuitos, dirigidos a personas mayores, que dicta el Centro Regional Universitario Ituzaingó (CRUI), gracias a un convenio entre el municipio, la Universidad Nacional de La Matanza y PAMI. 

Las propuestas educativas, que buscan promover una vida activa de adultos mayores, inicia el lunes 7 de septiembre, no requiere estudios previos y tiene modalidad virtual o presencial, con certificado oficial.

Para inscribirse, las y los interesados deben ingresar en https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami y seleccionar la opción Universidad  Nacional  de La Matanza - Centro Regional Universitario Ituzaingó.

Cursos presenciales:

-Mente en Movimiento: Desafíos para Mantenernos Activos - Lunes 12:00 a 14:00 hs

-Inclusión Digital Inicial - Martes 09:30 a 11:30 hs

-Inclusión Digital Avanzado - Martes 12:00 a 14:00 hs

-Taller de Risoterapia - Miércoles 14:30 a 16:30 hs 

-Sabiduría en Acción - Miércoles 14:30 a 16:30 hs

-Herramientas Administrativas - Jueves 10:00 a 12:00 hs

-Diseño Digital Canva - Jueves 12:30 a 14:30 hs

Estimulación Cognitiva Inicial - Jueves 09:30 a 11:30 hs 

-Estimulación Cognitiva Praxias - Jueves 12:00 a 14:00 hs


Cursos virtuales:

-Educación Financiera y Prevención de Fraudes:Martes 15:00 a 17:00 hs

-Alimentación y Medicamentos: Claves para una Vida Saludable - Martes 14:00 a 16:00 hs

-Alimentación Saludable - Jueves 14:00 a 16:00 hs

-Estimulación cognitiva Intermedio -  Miércoles 14:00 a 16:00 hs

-Estimulación cognitiva Avanzado  - Miércoles 16:30 a 18:30 hs

-Inteligencia emocional y los vínculos Inicial -   Martes 10:30 a 12:30 hs

-Inteligencia emocional y los vínculos Avanzado - Jueves 14:00 a 16:00 hs

-Arteterapia - Jueves 17:00 a 19:00 hs-Portugués inicial - Lunes 18:00 a 20:00 hs

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