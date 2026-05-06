El Juzgado de Familia N° 3 Departamental Moron, a cargo de la Dra. Norma Gladys Vazquez, Secretaria Unica, sito en la calle Colon 151 Planta Baja, Sector G, cita y emplaza a los Sres. MONICA RODRIGUEZ DNI:43.904.450 y FERNANDO RODRIGO MARECO DNI: 41.899.604 en el marco de la causa caratulada "RODRIGUEZ ALEX Y OTRA S/ MATERIA A CATEGORIZAR.-" N° 47826/2025, cítese a los fines dispuestos por el Art. 609 inc. b) del CCyC a presentarse dentro de los 5 días de notificados de la presente a una audiencia en sede judicial; debiéndose publicar el mismo por el plazo de 2 días y sin cargo en el diario de mayor circulación del Municipio de Merlo, bajo apercibimiento ante la incomparecencia injustificada de la misma, de tenerse por cumplida con la normativa citada ( art. 609 CCyCN), como así para el supuesto de falta de contestación de nombrarle un Defensor Oficial para que la represente en la presente proceso. Morón, 29 de abril de 2026 Firmado BORTHIRY Elena Beatriz

Artículo Relacionado Autos: “CARBALLO FLAVIA ROSANA C/ TORREZ JUAN DOMINGO S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION (INFOREC 958)” Expte. Nro. 74921 - 2025.- El Juzgado de Paz Letrado de Coronel Rosales cita y emplaza a los herederos del demandado Juan Domingo Torrez y a todo quien se considere con derecho sobre el inmueble objeto del presente juicio identificado catastralmente como CIRCUNSCRIPCION VII - SECCION A CHACRA 0 - FRACCION 0 - MANZANA 116 - PARCELA 30 PARTIDA 113-040334 - DOMINIO INSCRIPTO EN LA MATRICULA 7234 (113), para que dentro del plazo de DIEZ días comparezcan a tomar la intervención que les corresponda en autos, bajo apercibimiento de nombrársele Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente en el proceso.- Punta Alta, 8 de noviembre de 2025.- fdo.: MALDONADO LAURA CARINA. JUEZA.”.- Edicto Judicial Autos: “CARBALLO FLAVIA ROSANA C/ TORREZ JUAN DOMINGO S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION (INFOREC 958)” Expte. Nro. 74921 - 2025.- El Juzgado de Paz Letrado de Coronel Rosales cita y emplaza a los herederos del demandado Juan Domingo Torrez y a todo quien se considere con derecho sobre el