Cayó el acusado de un asesinato en Villa Tesei: lo mató por las tapas de las válvulas de un camión

Un hombre de 51 años con un pesado historial delictivo fue detenido este martes, acusado de ser el autor material de un homicidio ocurrido el pasado domingo en Villa Tesei. El crimen, según pudieron reconstruir los investigadores, se habría desencadenado tras una discusión vecinal por el robo de las tapas de las válvulas de las ruedas de un camión.



El hecho original tuvo lugar en la calle Diego de Carabajal al 80, donde Cristian Fabián Almirón (54) fue atacado a balazos. La víctima recibió dos impactos en la zona femoral que le provocaron una hemorragia fatal, falleciendo en el lugar antes de poder ser asistido.



Tras el episodio, personal de la comisaría 1ra de Hurlingham inició una serie de tareas para localizar al responsable. El lunes se realizó un primer allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde fue aprehendida su pareja y se secuestraron dos vehículos y teléfonos celulares que estarían vinculados a la fuga.



Finalmente, los efectivos de la dependencia lograron establecer que el prófugo, identificado como Sergio Ernesto Acuña, se encontraba oculto en la casa de su madre, en la intersección de las calles Cafayate y Cañada de Juan Ruiz. Allí se hizo efectiva su captura.



De acuerdo con la información recabada por la investigación, tanto la víctima como el victimario poseían extensos antecedentes.



Almirón registraba causas por robo, lesiones graves y amenazas agravadas, acumulando registros delictivos desde 2014. Por su parte, Acuña cuenta con un prontuario que incluye dos tentativas de homicidio, incendios, portación ilegal de arma de guerra y robos calificados, con registros que se remontan a más de dos décadas atrás.



Acuña quedó a disposición de la UFI N° 7 de Morón bajo la carátula de "Homicidio y ajuste de cuentas". Se espera que sea indagado en las primeras horas de mañana.