Hurlingham: Este fin de semana se realizará la carrera a beneficio de los bomberos

Este domingo 10 de mayo a las 9 se dará inicio en Hurlingham a la carrera titulada "Vamos Argentina" en su edición 2026, un evento deportivo y solidario que se realizará a beneficio de los Bomberos Voluntarios del distrito.





Con punto de largada en el cuartel de bomberos de Hurlingham, ubicado en la calle Roca al 1797, la propuesta de este fin de semana contemplará dos circuitos pensados para que nadie se quede afuera: uno de 5K y otro de 10K, para que puedan participar de la experiencia tanto corredores/as profesionales como vecinos, vecinas y aficionados/as.





Además, también habrá un recorrido "Kids", pensado para los más chicos y las más chicas que deseen participar de la carrera.





Según destacaron desde la organización del evento, lo recaudado durante la jornada estará destinado a acompañar y fortalecer el trabajo de los bomberos voluntarios, en el marco de un nuevo aniversario de la institución que ayuda y salva vidas de todos los habitantes del distrito.





¿Cómo participar?

Las personas interesadas en formar parte de la carrera "Vamos Argentina 2026" a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham que se realizará este domingo 10 de mayo a las 9 desde el cuartel ubicado en Roca 1797, deberán inscribirse a través del siguiente formulario.





Una vez completado ese paso, las personas inscriptas recibirán su número de corredor, que funcionará como identificación durante la competencia.





Además de su número, cada participante contará con una remera oficial que será entregada el mismo día de la carrera, por lo que recomiendan asistir con anticipación para poder retirarla en el cuartel antes de la largada.