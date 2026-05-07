Llega la Shopping Fest al oeste: Conocé los centros comerciales adheridos al evento de este fin de semana

Durante este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo en todo el país se llevará a cabo la primera edición de la "Shopping Fest", un evento que reúne a diversos centros comerciales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para afrontar la caída del consumo y acercar distintos beneficios a los vecinos y las vecinas.





Se trata de una iniciativa organizada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), una entidad sin fines de lucro que representa a los principales centros comerciales del país desde hace más de 35 años.





El evento se planificó como una acción coordinada a nivel nacional y abarca a más de 65 shoppings distribuidos en todo el país, variando las propuestas en cada uno de los espacios comerciales, pero siempre con el foco en ofrecer beneficios a los y las asistentes para fomentar el consumo.





Las jornadas de la "Shopping Fest" se presentan como una combinación de entretenimiento y beneficios comerciales, bajo el lema "Hay cosas que se viven en persona".





De esta manera, los y las asistentes al evento en cualquiera de los espacios adheridos podrán disfrutar de descuentos en indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía, tecnología y servicios.





Además, la experiencia completa incluirá propuestas dedicadas al entretenimiento para todas las edades, tales como shows en vivo, intervenciones artísticas en espacios determinados de los shoppings, DJs y ambientaciones especiales.





¿Qué shoppings del oeste participarán del evento?

Por tres días consecutivos, los vecinos y las vecinas de distintos distritos del conurbano bonaerense podrán disfrutar de promociones, eventos y descuentos exclusivos en una serie de shoppings ubicados tanto en zona oeste como sur.





En el caso del oeste, quienes deseen participar de la Shopping Fest en cualquiera de sus días indicados, podrán acercarse al Catán Shopping, Nine Shopping (Moreno), Plaza Oeste Shopping (Morón) y San Justo Shopping.





Para más información sobre los beneficios específicos que ofrecerá cada lugar, consultar la página web oficial de la Shopping Fest 2026.