"Yo nena, yo princesa": La icónica película sobre la infancia trans se proyectará en Moreno

Este miércoles 6 de mayo a las 9, se proyectará en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal de Moreno (Asconape 81) el film "Yo nena, yo princesa" que adapta el libro homónimo de Gabriela Mansilla y relata la historia real de Luana, la niña trans precursora en el país al obtener su DNI que respete su identidad de género sin haber judicializado el caso.





La película dirigida por Federico Palazzo fue estrenada en el 2021 y cuenta con la participación de la actriz Eleonora Wexler, quien se pone en la piel de Mansilla y relata el camino de una madre en la lucha por la aceptación social de su hija.





En el marco de la Ley Nº26.743 - Ley de Identidad de Género y del Día Internacional contra el Homolesbotransodio que se conmemora el 17 de mayo, el Municipio de Moreno decidió realizar una jornada de Cine Debate en donde se invita a los vecinos y las vecinas a participar de la proyección del film de Palazzo y una instancia de charla y reflexión.





La actividad, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, será realizada en el distrito por quinto año consecutivo y contará con la presencia de la propia Gabriela Mansilla quien, además de ser la madre de Luana Mansilla, también es una reconocida activista por los derechos de las infancias y adolescencias trans.





Luego de publicar su libro autobiográfico "Yo nena, yo princesa" en el 2014, Mansilla escribió "Mariposas Libres", material que publicó en el año 2018. Además, la activista es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de las niñeces y adolescencias travestis- trans en Argentina.

La activista y autora de "Yo nena, yo princesa", Gabriela Mansilla, formará parte de la jornada educativa de esta semana en Moreno para lograr un distrito sin violencias.

En la jornada de esta semana en Moreno, Gabriela Mansilla participará del debate que le sigue a la proyección del film, una instancia que compartirá con la coordinación de la Dirección de Políticas de Diversidad e Igualdad.





Por fuera de la actividad de este miércoles, según adelantaron desde el Municipio de Moreno, la misma proyección se repetirá el 3 de junio en el mismo lugar, a las 14 horas.





El ingreso del público para cualquiera de las dos funciones será por orden de llegada. Por su parte, las instituciones, organizaciones, educadores y estudiantes podrán solicitar una reservación al mail: marechal.reservas2026@gmail.com, indicando el día de la función a asistir, cantidad de personas e institución a la que pertenecen.