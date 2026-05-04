Aumentan todos los colectivos en la región Oeste

Desde este lunes 4 de mayo,habrá un incremento del 11,6% en las tarifas de colectivos de la región. Según explicaron fuentes oficiales, la decisión responde al fuerte impacto de la suba de combustibles, que en abril escaló por encima del 23%.

Nuevos cuadros tarifarios

Crisis de costos y antecedentes

El esquema de aumentos previo estipulaba ajustes mensuales basados en el IPC más 2 puntos adicionales, lo que para mayo proyectaba un alza del 5,4%. Sin embargo, la estructura de costos se vio alterada. "El combustible pesa un 20% en la estructura de costos y de algún lado el dinero tenía que salir", señalaron desde la cartera de Transporte para justificar el salto al 11,6%.



Esta brecha tarifaria marca una diferencia notable con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el incremento aplicado el pasado 1 de mayo fue del 5,4%, situando el boleto mínimo porteño en $753,74, casi $300 por debajo del nuevo valor mínimo en territorio bonaerense.



Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.

Dato Clave: Las empresas de transporte advirtieron que la efectivización del aumento podría demorar unos días hasta que se actualicen las lectoras en todas las unidades.