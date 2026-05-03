3 de may. de 2026

Llega Jumbo a Parque Leloir con un Shopping a cielo abierto

Diario La Ciudad

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El nuevo centro de usos mixtos integrará 80 locales comerciales y 60 oficinas premium en un entorno sustentable y abierto.

Llega Jumbo a Parque Leloir con un Shopping a cielo abierto
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Parque Leloir se transforma con la llegada de Escala, un ambicioso desarrollo inmobiliario de usos mixtos que promete redefinir la experiencia de consumo y trabajo en la zona oeste. El proyecto se erige como un centro comercial a cielo abierto diseñado para conectar el diseño arquitectónico moderno con la tranquilidad de la naturaleza local. El complejo busca cubrir el 100% de las necesidades de los residentes, ofreciendo desde compras cotidianas hasta servicios de bienestar y salud.

“Escala viene a cubrir las necesidades de la gente que vivimos en Parque Leloir y alrededores”, afirmó Leonardo Bernstein durante la presentación de los avances de obra.

El proyecto destaca por su infraestructura de primer nivel, que incluye 450 cocheras distribuidas en dos subsuelos: uno de 190 plazas de uso gratuito para clientes y otro de 240 plazas privadas destinadas a propietarios e inversores.



El desarrollo contará con una oferta diversa que incluye un supermercado Jumbo (Cencosud), locales de retail, consultorios médicos y servicios de belleza. Además, las 60 oficinas premium están pensadas para profesionales que buscan un entorno laboral productivo rodeado de áreas verdes. Esta combinación de servicios busca no solo atraer a compradores, sino también convertirse en un punto de encuentro para el tiempo libre y el esparcimiento familiar.



Las obras avanzan, integrando tecnologías sustentables como paneles solares y techos verdes que minimizan el impacto ambiental. Con esta propuesta, Escala se posiciona como el núcleo comercial más importante de la región, fomentando el crecimiento económico local y ofreciendo una solución integral para quienes buscan calidad de vida sin alejarse de su hogar.

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