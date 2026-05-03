Casa TEA de Ituzaingó realizará chalecos sensoriales para las familias más necesitadas

El tejido social de Ituzaingó suma un nuevo e importante punto de unión. En una iniciativa que combina la solidaridad con el apoyo terapéutico, Casa TEA Ituzaingó anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de un proyecto textil solidario que busca transformar retazos de tela en herramientas de bienestar. El objetivo es claro: confeccionar chalecos sensoriales destinados a las familias que integran el espacio y a toda la comunidad que lo necesite.





Para quienes no están familiarizados con el término, estos chalecos no son una prenda de vestir convencional. Son dispositivos de apoyo terapéutico fundamentales para personas —niños, jóvenes y adultos— que presentan desafíos en el procesamiento sensorial y requieren momentos de regulación emocional.





Su funcionamiento se basa en la técnica de presión profunda. Los chalecos se confeccionan con telas suaves y amigables al tacto, y cuentan con bolsillos estratégicamente ubicados donde se depositan pequeñas bolsas con peso (generalmente rellenas de semillas de alpiste o materiales similares). Este peso extra ayuda al sistema propioceptivo, brindando una sensación de seguridad y calma, similar a la de un abrazo firme, permitiendo que la persona logre autorregularse en momentos de sobrecarga.

Lo más destacado de esta propuesta es su espíritu participativo. No hace falta tener conocimientos previos de costura para sumarse; la idea es aprender haciendo y colaborar desde el lugar que cada uno pueda. Es una oportunidad para aprender un oficio con un fin noble: ayudar al otro.





La cita es este viernes 8 de mayo a las 9:30 hs en la sede de Cerrito 2301, esquina Rivera. El encuentro promete ser una jornada de trabajo colectivo donde el mate y la voluntad serán los protagonistas.





Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse con materiales que tengan en casa para dar inicio a la producción. Se solicita, en la medida de lo posible, aportar: tijeras, centímetros, reglas y escuadras; retazos de telas suaves o jeans viejos para reciclar (la loneta del jean es ideal por su resistencia); papel y cartón para la confección de moldes; hilos, agujas de mano y alfileres.





Este proyecto refuerza el compromiso de Ituzaingó con la inclusión real. Quienes deseen obtener más información, realizar consultas o sumarse como voluntarios, pueden comunicarse vía Instagram a @iapituzaingo o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-5126-1431. En tiempos donde los recursos suelen escasear, la creatividad y la unión vecinal en las calles de nuestro barrio demuestran que, con un poco de hilo y mucha voluntad, se pueden construir soluciones que cambian vidas.