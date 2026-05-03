Se confirmaron los próximos rivales del Verde

Ituzaingó tendrá dos compromisos importantes ante Comunicaciones mañana a las 20 hs, en Agronomía, y luego recibirá a Villa Dálmine, en el Sacaan.



Después de la derrota ante Excursionistas por 1-3 en condición de local, los dirigidos por Matías De Cicco se siguen preparando para cortar la mala racha, mañana por la noche en Agronomía, y en la jornada del sábado, se confirmó la siguiente fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana.



Es por eso, que luego de enfrentar a Comunicaciones, en la fecha 15, Ituzaingó recibirá a Villa Dálmine, el próximo sábado a las 18 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, donde el León irá con la urgencia de sumar su primera victoria en el Campeonato, en busca de salir de la zona de abajo.

Por otra parte, Argentino de Quilmes (11 puntos), cayó ante Deportivo Merlo por 1 a 0, en el Parque San Martín, y le dio un poco de vida al Verde en los últimos puestos del descenso.



De esta manera, el conjunto ituzainguense va con la misión de conseguir su primer triunfo del año, tratando de aspirar a salir de la zona roja, y pensar en la permanencia en la Primera B Metropolitana.