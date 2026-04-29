Adidas lanzó una camiseta para mascotas

La marca alemana presentó una línea exclusiva para perros y gatos inspirada en la Selección Argentina.



En la antesala de la Copa del Mundo, Adidas presentó una propuesta que no pasó desapercibida: una línea de camisetas oficiales pensadas especialmente para mascotas.



La iniciativa apunta a que los perros también formen parte del clima mundialista, en un contexto donde cada vez más familias integran a sus animales en celebraciones y rutinas cotidianas.



La colección incluye diseños inspirados en distintas selecciones nacionales, entre ellas la Selección Argentina, Selección de México, Selección de Colombia y Selección de Japón.

De esta manera, los hinchas podrán vestir a sus mascotas con los colores de sus equipos y sumar un componente más a la experiencia de alentar durante el torneo.



El diseño incluye: franjas verticales en celeste y blanco, cuello y terminaciones en negro, escudo de la AFA aplicado sin relieve y ajuste adaptable para distintos tamaños de mascotas.

Las camisetas fueron pensadas para ofrecer movilidad y comodidad, permitiendo que los animales realicen sus movimientos cotidianos sin interferencias.



Lejos de ser una versión simplificada, la prenda cuenta con detalles de alta calidad similares a los modelos de los futbolistas, incluyendo los escudos termosellados y el logo característico de la marca.



La colección, que incluye el diseño de la Selección Argentina, estará disponible desde este viernes 1° de mayo en mercados seleccionados como Argentina, México, Colombia y Japón.



El precio de lanzamiento en el país ronda los 60.000 pesos, una apuesta ambiciosa para los fanáticos que buscan que sus mascotas vivan la pasión mundialista con tecnología de vanguardia.